Campanha ‘Um abraço de Natal’ arrecada doações para os idosos do Abrigo Cristo Redentor

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Abrigo Cristo Redentor, localizado em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, lançou a campanha Adote um Idoso, que busca sensibilizar a sociedade - especialmente no período do Natal, que costuma humanizar as pessoas - a estender a mão aos mais velhos que, por motivos diversos, não têm mais a família por perto.

“O Natal é, para muitos, um período de reflexão, de agradecer pelas bênçãos recebidas e, especialmente, de oferecer um pouco de amor àqueles que mais necessitam. Por isso, no Abrigo Cristo Redentor a celebração de fim de ano ganha um novo significado com a campanha Adote um Idoso. O objetivo da campanha é levar não só solidariedade, mas também dignidade ao coração de cada idoso acolhido”, explica Manoel Jerônimo, defensor público e diretor vice-presidente do abrigo.

Adote um idoso e leve carinho todo mês

O slogan da campanha deste ano é claro e direto: Adote um idoso ou uma idosa que reside no Abrigo Cristo Redentor. “O ideal é que, ao adotar, a pessoa se comprometa a dar carinho, seja por uma visita mensal ou por uma ajuda financeira contínua”, afirma.

Campanha arrecada doações para os idosos do Abrigo Cristo Redentor - Jamerson Barreto/Divulgação Campanha arrecada doações para os idosos do Abrigo Cristo Redentor - Jamerson Barreto/Divulgação Campanha arrecada doações para os idosos do Abrigo Cristo Redentor - Jamerson Barreto/Divulgação Campanha arrecada doações para os idosos do Abrigo Cristo Redentor - Jamerson Barreto/Divulgação

O que é pedido vai desde fraldas até depósitos específicos para cobrir necessidades de alimentação e cuidados pessoais. O objetivo é criar um vínculo que vá além do material, proporcionando a sensação de pertencimento e cuidado aos residentes.

Os desafios são claros porque garantir qualidade de vida aos idosos não é uma tarefa fácil. "Nosso maior objetivo é garantir que eles vivam com dignidade. Isso significa garantir não só comida, mas também cuidados médicos, psicológicos e, acima de tudo, carinho”, diz.

“Quando você adota um idoso, não é só o financeiro, mas também o humano que se faz presente”, reforça Manoel Jerônimo.

Como ajudar o Abrigo Cristo Redentor

A ajuda para os idosos do Cristo Redentor pode ser feita de diferentes formas. Manoel Jerônimo destaca a importância das doações, sejam elas em dinheiro ou em itens essenciais, como alimentos perecíveis, fraldas geriátricas GG e apoio financeiro para os salários dos funcionários.

Campanha arrecada doações para os idosos do Abrigo Cristo Redentor - Jamerson Barreto/Divulgação Campanha arrecada doações para os idosos do Abrigo Cristo Redentor - Jamerson Barreto/Divulgação Campanha arrecada doações para os idosos do Abrigo Cristo Redentor - Jamerson Barreto/Divulgação

"Qualquer contribuição, por menor que seja, ajuda a fazer a diferença", afirma ele. As doações podem ser feitas por PIX (10424810000129) ou por meio de compras de alimentos e outros itens necessários, com a possibilidade de entrega diretamente no abrigo.

Abrigo Cristo Redentor é o maior abrigo de idosos de Pernambuco

Criado em 1942, o Abrigo Cristo Redentor carrega uma longa história de acolhimento e solidariedade. Porém, para Jerônimo, o ano de 2024 tem sido um dos mais difíceis.

Campanha arrecada doações para os idosos do Abrigo Cristo Redentor - Jamerson Barreto/Divulgação Campanha arrecada doações para os idosos do Abrigo Cristo Redentor - Jamerson Barreto/Divulgação Campanha arrecada doações para os idosos do Abrigo Cristo Redentor - Jamerson Barreto/Divulgação

"A crise econômica afetou muito as doações, e as pessoas, infelizmente, não têm a mesma disposição em ajudar os idosos como têm para ajudar as crianças. Mas, neste momento, o olhar para os mais velhos precisa ser tão cuidadoso quanto o olhar para o futuro que as crianças representam", explica.

Segundo ele, a falta de recursos tem sido um obstáculo constante para manter a qualidade de vida dos idosos, mas, como sempre, o trabalho árduo do Rotary Clube do Recife tem sido fundamental para a continuidade das atividades. O Rotary administra o abrigo há mais de 80 anos.