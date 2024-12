Defesa Civil de Jaboatão realiza treinamento aquático para apoio a desastres

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Defesa Civil de Jaboatão dos Guararapes realizou, na última semana, um treinamento com o Grupo de Apoio a Desastres (GAD). O treinamento aconteceu na Lagoa Azul, localizada no Loteamento Assucena, zona rural do município.

A capacitação teórica e prática teve o objetivo de preparar profissionais para prestar assistência a vítimas de acidentes e pessoas ilhadas em áreas alagadas.

O treinamento foi dividido em etapas, com simulações de acidentes com vítimas em áreas alagadas e terrestres e de resgate com auxílio de embarcações, além de testes feitos com trajes específicos para as ações.

Treinamento teve simulações resgate com auxílio de embarcações - Chico Bezerra/PMJG/Divulgação

Os profissionais também fizeram testes com rádios comunicadores, que facilitam a comunicação entre os integrantes do grupo durante as ocorrências.

“O objetivo principal desse treinamento é dar uma resposta rápida à população nas ocorrências envolvendo acidentes com vítimas e pessoas ilhadas em áreas alagadas. É importante dizer que o município se destaca com um trabalho permanente de prevenção a desastres naturais. Além disso, a Prefeitura tem feito investimentos e capacitando as equipes de Defesa Civil para garantir um atendimento célere e eficiente à população”, enfatizou o secretário de Defesa Civil do município, coronel Elton Moura.

A Defesa Civil disponibiliza números de telefone para facilitar a comunicação com a população, no caso de solicitações e emergências: 0800-281-2099 e o WhatsApp (81) 99195-6655.