João Campos promete restauro da imagem de Nossa Senhora da Conceição na missa de encerramento da 120ª Festa do Morro

Neste domingo (8), ao final da Solene Celebração de Encerramento da 120ª Festa da Imaculada Conceição do Morro, na Zona Norte do Recife, o prefeito João Campos prometeu que fará o restauro da imagem da santa, a pedido do padre Emerson Borges, reitor do santuário.

"Quando criança, comecei a vir (ao Morro da Conceição) com meus pais. E venho aqui todos os anos para agradecer. Eu sou muito grato por tudo o que o Recife me deu e me dá como oportunidade, para seguir cuidando das pessoas, desta área. Padre Emerson pediu para a gente fazer o restauro da imagem da santa. Não tem como negar um pedido assim. Faremos", disse o prefeito.

"Estarei aqui todos os anos e em todas as festas. Sou cristão e sou católico."

Esta será a terceira restauração pela qual a imagem passará. A primeira ocorreu em 2001 e, em 2014,

passou pela segunda intervenção artística, com duração de três meses para o restauro.

A imagem de Nossa Senhora da Conceição foi trazida da França, em um navio no ano de 1904. Ela mede 3,5 metros de altura e pesa 1.840 kg. Representa Maria Santíssima, toda vestida de branco e envolvida em um manto azul. Simboliza a passagem bíblica do livro do Gênesis 3-15, onde Deus diz: "Porei inimizade entre ti e a Mulher, entre a tua descendência e a dela. Tu lhe ferirás o calcanhar e ela te

esmagará a cabeça".

A imagem mostra Maria de pé sobre o globo terrestre, com uma coroa dourada na cabeça, com as mãos unidas em oração e uma cobra sendo esmagada pelos pés e tem sua face voltada para a igreja matriz, numa posição privilegiada, onde pode ser vista de várias partes do Recife.

A solene celebração de encerramento da 120ª Festa da Imaculada Conceição do Morro foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa. Assistiram à missa a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, acompanhada da vice, Priscila Krause, e o prefeito do Recife, João Campos.

Na ocasião, dom Paulo Jackson homenageou as famílias que foram afetadas pela tragédia do dia 30 de agosto, quando o teto do santuário desabou durante a distribuição de cestas básicas na comunidade e deixou 25 feridos. Duas pessoas morreram: Maria da Conceição da França Pinto, de 62 anos, e Antônio José dos Santos, de 58.