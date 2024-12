Menino de 11 anos perde o dedo da mão após explosão de bomba no Recife; veja o vídeo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Garoto teria encontrado o artefato de dentro da sede do Sport Club do Recife. Ele foi socorrido no local e, em seguida, passou por cirurgia na mão

Um menino de 11 anos de idade, que não teve o seu nome divulgado, perdeu o dedo indicador da mão direita após a explosão de uma bomba, na quinta-feira (12).

O caso aconteceu em um dos portões de acesso do Estádio Adelmar da Costa Carvalho, a sede oficial do Sport Club do Recife, no bairro da Ilha do Retiro.

Nas imagens da câmera de segurança mostram o grupo de garotos levando a bomba para fora do clube, quando a mesma explode em cima de uma mureta de uma mini-ponte que passa por cima do canal que circunda o estádio.

Os outros garotos que estavam com a vítima não ficaram feridos.

Após a explosão, o garoto foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital da Restauração, onde foi submetido a uma cirurgia.

O hospital informou que o menino perdeu o dedo indicador da mão direita e parte de outro dedo, também da mão da direita.

De acordo com o pai da vítima, as crianças encontraram o artefato explosivo dentro da sede do Sport Club Recife, próximo a uma quadra de basquete.

Nota do Sport Club Recife

O clube de futebol se pronunciou por meio de nota, e se solidarizou com a família do menino.

"O clube fez contato com a mãe do menino para se colocar à disposição e auxiliar no que for necessário neste momento, assim como se coloca à disposição também das autoridades competentes para auxiliar na apuração do caso o mais rapidamente possível".

"Um boletim de ocorrência foi registrado pelo clube visando a elucidação célere do incidente e a busca rápida pelos responsáveis", finalizou o clube esportivo.

