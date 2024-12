Pernambucana de 8 anos é reconhecida como a melhor da América Latina no Mundial de Xadrez

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A estudante Mariana Alencar Lustosa de Alcântara, de 8 anos de idade, aluna do CBV, obteve a melhor posição entre todos os participantes da América Latina no Campeonato Mundial de Cadetes da Federação Internacional de Xadrez (FIDE) 2024, na categoria sub-08, disputado em Motesilvano, na Itália.

Ranqueada como 24ª do mundo, a melhor posição de um atleta brasileiro, ela conquistou 5,5 pontos de 11 possíveis e ficou na 38ª colocação.

O coordenador do segmento de esportes do Colégio CBV, Túlio Ponzi, explica que o feito de Mariana é fruto de um método que alia a prática esportiva à educação.

“O esporte é parte integrante da formação de cidadãos conscientes: desenvolve a capacidade de raciocínio rápido, trabalho em equipe, socialização, disciplina e contribui para saúde dos alunos. No CBV, aliamos o esporte à educação por entender a necessidade de um perfeito equilíbrio entre corpo e mente. Incentivamos os alunos à prática esportiva por meio de escolinhas, educação física, treinamentos das equipes, apresentações em atividades extracurriculares de Balé, Dança, Ginástica Rítmica, Xadrez, além de engajar nossos alunos-atletas em ações comunitárias e trabalhos voluntários”, detalha.

O Colégio CBV oferece aulas de Xadrez nas unidades de Boa Viagem e da Jaqueira.

Um talento no xadrez brasileiro

A jovem enxadrista é treinada no Colégio CBV pelo professor Louis Lins, o único técnico em Pernambuco e o terceiro do Nordeste a ser certificado pela FIDE para treinar os mais promissores jovens enxadristas.

“Há muitos anos Pernambuco não emplacava uma atleta na disputa de um título mundial. Mariana é uma das grandes promessas do xadrez brasileiro. Ela tem apenas 8 anos, mas já tem uma compreensão do jogo muito apurada e vem progredindo em uma velocidade fora de série. É possível que Mariana se torne uma das maiores enxadristas mulheres do Brasil”, narra.

“Eu adorei o campeonato mundial, foi muito organizado. Tive uma experiência ótima com os jogos, pude evoluir a cada partida. É algo que vou levar para a minha vida”, afirma a garota. Mariana Alencar é a mais jovem mulher mestra nacional (WMN) da história do Xadrez brasileiro. Ela conquistou a titulação aos 7 anos e 9 meses no Campeonato Brasileiro de Xadrez Absoluto, a mais importante competição do Xadrez brasileiro.

Xadrez na educação

No Brasil, o ensino de xadrez nas escolas tem crescido, inclusive com iniciativas de inclusão do jogo no currículo escolar como atividade extracurricular.

Países como os Estados Unidos, a Rússia e alguns da Europa possuem programas de xadrez escolar bem estabelecidos, com competições nacionais e internacionais entre os estudantes.

Dicas para as crianças praticarem xadrez

Aprender as regras fundamentais do jogo, a movimentação das peças e os objetivos principais.

O processo de melhoria no xadrez vem com a prática constante. A dica é dedicar um tempo para jogar e estudar o jogo.

Procurar por clubes de xadrez na escola ou na comunidade. Aulas com instrutores experientes aceleram o aprendizado e proporcionam oportunidades de jogar com outros alunos.

Existem muitos recursos online e livros dedicados ao aprendizado do xadrez que podem aprimorar as habilidades.