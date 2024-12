TJPE atuará em esquema de plantão judiciário durante período de recesso forense

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Programação do plantão judiciário foi divulgada pelo TJPE nesta quinta-feira (19); Recesso inicia na próxima sexta-feira e vai até o dia 6 de janeiro

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) divulgou, nesta quinta-feira (19), a programação do seu plantão judiciário, durante o período de recesso forense, que inicia na próxima sexta-feira (20) e vai até o dia 6 de janeiro de 2025.

Nesse período, as unidades judiciárias de 1º e 2º Graus do Poder Judiciário estadual vão atuar em esquema de plantão, das 13h às 17h.

As unidades funcionarão com atendimento remoto, voltado às demandas de urgências de caráter cível e criminal, como audiências de custódia, habeas corpus, mandados de segurança e medidas cautelares, dentre outros.



O TJPE volta às atividades normais no dia 7 de janeiro de 2025. Mais detalhes sobre o funcionamento das unidades judiciárias plantonistas da Região Metropolitana do Recife (RMR) e das comarcas do Interior podem ser acessados neste link.