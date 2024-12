Veja o que vai funcionar nas festas de fim de ano e horários no Grande Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com o final do ano se aproximando, o comércio fica cada vez mais agitado, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o natal em Pernambuco deve movimentar R$ 1,69 bilhão no comércio, conforme o recorte regional da Fecomércio-PE.

Para proporcionar melhor experiencia nas compras de Natal e Ano Novo, muitos serviços e estabelecimentos adotam horários diferenciados. Confira abaixo os detalhes para não ser pego de surpresa.

Datas e horários

Os Correios terão funcionamento especial durante as festas de Natal e Ano Novo. Veja o cronograma:

23/12 (sábado): Funcionamento normal, conforme o expediente da unidade;

24/12 (domingo): Atendimento reduzido, com expediente de 6 horas consecutivas;

25/12 (segunda-feira): Não haverá atendimento;

26, 27, 28 e 30/12: Funcionamento normal;

31/12 e 01/01/2025: Não haverá atendimento.

A partir de 2 de janeiro (quinta-feira), as unidades retomam o expediente normal. Para consultar endereços e horários específicos, acesse o site oficial dos Correios.

Shoppings do Recife e região com horários especiais

Shopping ETC [bairro dos Aflitos, no Recife]

24/12 (TERÇA-FEIRA) - Véspera de natal

Lojas e quiosques: 9h às 16h

Praça de alimentação: 12h às 18h

Cinema: de acordo com o horário do Moviemax.

25/12 (QUARTA-FEIRA) - Natal

Lojas e quiosques: fecham

Praça de alimentação: 12h às 18h (facultativo)

Cinema: de acordo com o horário do Moviemax.

31/12 (TERÇA-FEIRA) - Véspera de ano novo

Lojas e quiosques: 9h às 16h

Praça de alimentação: 12h às 18h

Cinema: de acordo com o horário do Moviemax.

01/01 (QUARTA-FEIRA) - Ano novo

Lojas e quiosques: fecham

Praça de alimentação: 12h às 18h (facultativo)



Cinema: de acordo com o horário do Moviemax.

Shopping Carpina [Carpina-PE]

24/12- Véspera de Natal (terça-feira)

Lojas: das 10h às 18h

Praça de alimentação: das 10h às 18h

Cinema: De acordo com os horários do Centerplex Cinemas.

25/12- Natal (quarta-feira)

Lojas: fechadas

Praça de alimentação: das 12h às 21h

Cinema: De acordo com os horários do Centerplex Cinemas.

31/12 -Véspera de Ano Novo (terça-feira)

Lojas: 10h às 18h

Praça de alimentação: das 10h às 18h

Cinema: De acordo com os horários do Centerplex Cinemas.

01/01- Ano Novo (quarta-feira)

Lojas: fechadas

Praça de alimentação: das 12h às 21h

Cinema: De acordo com os horários do Centerplex Cinemas.

Shopping Tacaruna (Recife)

De 18 a 23/12: Funcionamento das 9h às 23h.

24/12 (véspera de Natal): 9h às 18h.

25/12 (Natal): Lojas: Fechadas

Alimentação e lazer: 12h às 21h (facultativo)

Cinema: Conforme a UCI Kinoplex

31/12 (véspera de Ano Novo): 9h às 18h.



1/01/2025 (Ano Novo):Lojas: Fechadas

Alimentação e lazer: 12h às 21h (facultativo)

Cinema: Conforme a UCI Kinoplex

Carrefour Tacaruna