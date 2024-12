Verão será mais quente e seco em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O verão teve início neste sábado (21), às 6h20 (horário de Brasília), trazendo consigo características típicas da estação em todo o Hemisfério Sul. Entre os principais fenômenos estão mudanças rápidas no clima, com chuvas intensas e ventos fortes.Em Pernambuco, a estação, que segue até 6h02 de 20 de março de 2025, será mais quente e mais seca.

A estação em Pernambuco, de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima-APAC, é caracterizado por elevados índices de radiação solar, decorrentes da maior inclinação dos raios solares sobre a superfície terrestre. As temperaturas médias diárias frequentemente ultrapassam os 30°C, especialmente no Sertão e no Agreste, enquanto a umidade relativa do ar tende a apresentar valores abaixo de 20%, o que representa riscos à saúde.

Chuvas intensas podem ocorrer de forma esporádica, ocasionando fenômenos associados, como alagamentos, ventos fortes e trovoadas. Geralmente, esses eventos estão relacionados à atuação da ZCIT e dos Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCANs).

É essencial observar as implicações ambientais e de saúde pública durante essa estação. Os altos índices do Índice Ultravioleta (IUV) exigem medidas preventivas, como o uso de protetor solar e a proteção contra a exposição prolongada ao Sol.

As previsões climáticas para o próximo indicam chuvas na categoria normal a abaixo da média, sugerindo que as precipitações esperadas no Sertão terão volumes inferiores à média histórica.

Vale ressaltar que, mesmo fora do período chuvoso, as precipitações que ocorrem durante o verão podem causar adversidades também na Zona da Mata e na Região Metropolitana.