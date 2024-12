Missa do Galo é celebrada no Recife para centenas de fiéis no Quartel da Polícia Militar de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A tradicional Missa de Natal - conhecida como a Missa do Galo - foi celebrada na noite desta terça-feira (24), véspera de Natal, em frente ao Quartel da Polícia Militar de Pernambuco, no bairro do Derby, na região central do Recife. Pelo segundo ano consecutivo, a missa foi presidida pelo Arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson.

Antes da celebração da missa, que ocorre há 72 anos na capital pernambucana, os fiéis puderam assistir apresentações culturais dentro do espírito natalino, com músicas que prepararam o coração para a mensagem transmitida pelo arcebispo, num cenário especial e iluminado, em uma demonstração pública de fé e de adesão à Igreja.

"O Natal é antes de tudo a celebração do mistério da encarnação. Deus assume a natureza humana, Ele assume a história e a cultura para valorizá-la, mas também para salvá-la e redimi-la. E, ao Deus entrar na história, nós nos tornamos divinos, pois assumimos os mesmos valores que Jesus traz como cristãos. Ao celebrar o Natal nós somos convidados a viver a experiência da paz, porque Ele é o príncipe da paz. A experiência da empatia, da solidariedade, do cuidado com os famintos para que o Natal não seja simplesmente o Natal do comércio e dos Papais Noéis, mas sim o Natal verdadeiramente de Cristo, que busca em nós os valores mais profundos e belos que muitas vezes ficam adormecidos", destacou Dom Paulo Jackson.

O arcebispo de Olinda e Recife enfatiza que o nascimento de Jesus Cristo é a maior demonstração de amor de Deus para com os fiéis. "O verdadeiro espírito natalino é o espírito de paz e justiça, de solidariedade, de empatia, de bondade, de perdão e de reconciliação. Tudo isso é fruto do ato primeiro que é Deus entrando na história na fragilidade de uma criança, no frio da manjedoura. Ele nos diz que devemos cuidar de todo o ser humano fragilizado. Por isso, nós devemos celebrar o Natal não tanto com presentes, mas com a presença de Cristo, e do humano cuidando do ser humano", lembrou Dom Paulo.

De acordo com a organização da Missa do Galo, cerca de 2 mil pessoas estiveram acompanhando a celebração natalina no Derby, que também reuniu autoridades civis e militares, em nível estadual e municipal. A governadora Raquel Lyra esteve presente na missa e foi recebida pelo comandante geral da Polícia Militar de Pernambuco, coronel César Torres.

"Hoje é um dia de reflexão, de pedir bençãos a Deus, para que a gente continue firme nos nossos propósitos de vida. Dia de celebrar com a nossa família, agradecer por aqueles que estiveram presentes com a gente e não estão mais, e também de agradecer a oportunidade de estarmos juntos", disse a governadora Raquel Lyra.

Que aproveitou para deixar uma mensagem para os pernambucanos. "A mensagem que deixo é de confiança, de fé, pois a gente vive momentos desafiadores, mas encontramos o caminho certo e estamos trabalhando muito para poder fazer o nosso Estado crescer, sem deixar ninguém para trás. Nesse momento, nesta noite de Natal, temos de agradecer, celebrar, orar, reunir nossas famílias, as pessoas que a gente ama, para continuar firme e sempre pedindo a Deus força. É tempo de renovarmos a nossa esperança, nesse dia do nascimento de Cristo, para que possamos continuar fazendo as coisas com amor", concluiu a governadora.