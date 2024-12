Pernambucanos podem fazer doações de Natal por meio da conta de energia elétrica

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Os pernambucanos que desejam fazer doações de fim de ano e contribuir para que mais pessoas tenham qualidade de vida e acesso a serviços essenciais agora têm mais uma possibilidade.

Para incentivar a solidariedade neste Natal e promover assistência social e oportunidades de desenvolvimento e inclusão social, a Neoenergia Pernambuco permite que a população faça doações por meio da conta de energia elétrica.

Criado em 2010, o Projeto Conta do Bem beneficia milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social e fortalece a atuação de 10 instituições filantrópicas que desenvolvem trabalhos no Estado.

Para contribuir com projetos nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura e esportes, basta ligar para o número 116 e informar o valor que deseja doar ou acessar diretamente os canais de adesão das instituições parceiras. As doações podem ser a partir de R$ 1.

Desde a criação, a iniciativa repassou mais de R$ 125 milhões e, de acordo com a Neoenergia Pernambuco, a arrecadação pode atingir até R$ 1,4 milhão, se 40% dos clientes que já pagam suas contas pela internet fizerem a adesão.

As contribuições financiam desde oficinas culturais, como música, dança e artesanato, a iniciativas voltadas para empregabilidade, como cursos de logística, informática e manutenção de computadores.

As doações também garantem a continuidade de serviços básicos das instituições apoiadas, como alimentação, cuidados de saúde e suporte pedagógico, com trabalhos que contemplam do Sertão ao Agreste de Pernambuco, abrangendo, ainda, a Região Metropolitana do Recife.

As instituições beneficiadas são: Legião da Boa Vontade (LBV), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Recife (APAE), Fundação Terra, Unicef, Pró-Criança, Fundação Alice Figueira, Hospital de Câncer de Pernambuco, Casa da Esperança, Instituto Dom Helder Câmara, Porto Social e Instituto do Fígado.