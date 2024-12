Neoenergia Pernambuco amplia em 40% as equipes no Litoral para festas Réveillon

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Distribuidora ainda aumentou oferta de energia no Litoral Sul, com a instalação de dez geradores nas subestações que atendem a região

A Neoenergia Pernambuco reforçou o efetivo de profissionais atuando no Litoral do Estado durante as festas de Réveillon. Até o dia 1º de janeiro, o número de equipes de plantão está ampliado em 40%, assegurando atendimento rápido em caso de necessidade. Além disso, o Centro de Operações Integradas (COI), que acompanha o fornecimento de energia para os mais de 4,1 milhões de clientes da distribuidora, está com 20% a mais de controladores, garantindo respostas ágeis a qualquer ocorrência.

Esses profissionais estarão estrategicamente posicionados em pontos de maior fluxo turístico, tanto no Litoral Norte como no Litoral Sul, que tradicionalmente recebem milhares de visitantes nesta época. O objetivo é atender prontamente a qualquer eventualidade, minimizando impactos para os mais de 3 milhões de pernambucanos e turistas esperados no período.

“Montamos uma operação robusta para que ninguém fique sem energia durante o Réveillon. Além disso, caso haja necessidade de intervenção das equipes, estaremos com veículos de plantão próximos aos principais focos de festividades. Ainda montamos toda uma logística de materiais, com kits disponíveis em locais próximos para o pronto atendimento. São centenas de eletricistas, controladores e engenheiros trabalhando 24 horas por dia para oferecermos o melhor serviço para todos”, afirmou o superintendente técnico da Neoenergia Pernambuco, André Santos.

INVESTIMENTOS NO LITORAL

Outra ação importante dentro dos R$ 90 milhões de investimentos apenas no Litoral foram a instalação de geradores em subestações estratégicas no Litoral Sul, como Tamandaré, Rio Formoso e Barreiros, ampliando em 10 MW a potência instalada na região. Apenas esses equipamentos receberam um investimento de R$ 5 milhões e estarão à disposição até o dia 20 de janeiro. Essas iniciativas complementam o esforço da distribuidora para atender ao aumento do consumo durante o verão, reafirmando seu compromisso com a qualidade e confiabilidade no fornecimento de energia.

Este trabalho preventivo da Neoenergia também incluiu cerca de 77 obras de melhoramento, e aproximadamente 30 mil ações de manutenção, apenas nos litorais Norte, Sul e Fernando de Noronha. Todos os trechos de praia foram inspecionados e corrigidos para evitar possíveis interrupções causadas pelo sistema.

OPERAÇÃO VERÃO

Essas ações integram a Operação Verão 2025, que reforçou o sistema elétrico em 12 municípios, além da Ilha de Fernando de Noronha. Desde o início do semestre, foram realizadas inspeções detalhadas em 2,2 mil quilômetros de redes elétricas, substituição de 57 transformadores por modelos mais modernos e instalação de 9 mil espaçadores para prevenir curtos-circuitos.

O uso de tecnologia também será decisivo para o bom funcionamento da rede de distribuição. A Neoenergia Pernambuco estará com 12 easytrafos volantes, em pontos estratégicos, para monitorar o fornecimento de energia. Esses dispositivos monitoram os transformadores em tempo real e emitem alertas preventivos em caso de sobrecarga ou quedas de tensão. Esse monitoramento remoto permitirá intervenções antes que problemas ocorram, garantindo mais confiabilidade ao sistema.

DICAS DE SEGURANÇA

Com a proximidade dos festejos de final de ano, os cuidados com a rede elétrica devem ser redobrados. A Neoenergia Pernambuco alerta para os riscos envolvendo energia elétrica, desde a instalação da decoração nas casas e nas ruas, até no ato de soltar fogos, tão comum no réveillon.

- Revise as instalações elétricas da residência com auxílio de um profissional antes de realizar a montagem da decoração. Isso evita sobrecarga e a possível queima de eletrodomésticos, além de acidentes.

- Utilize um filtro de linha para ligar mais de uma tomada elétrica e evite o uso, mesmo que de forma provisória, dos chamados “T” (benjamins).

- Monte a parte elétrica da decoração longe de materiais com risco inflamável, tais como tecidos de cortinas, papelão, fibras e isopor e afaste os fios de estruturas de metal, pois elas são condutoras de corrente elétrica que podem provocar acidentes.

- Nunca desligue aparelhos elétricos puxando pelo cabo ou fiação. Para desligá-los da tomada, utilize o plug.

- Nas áreas externas das residências, redobre o cuidado durante a instalação e retirada de pisca-piscas tanto para prevenir choques elétricos e evitar o risco de quedas. Exposta à ação do sol, chuva e do calor, a fiação fica mais vulnerável e a possível presença de água potencializa os riscos de choque elétrico – por isso ela só deve ser montada e retirada com o disjuntor da residência desligado.

- Não permita que as crianças ou animais toquem na decoração quando ela estiver ligada, pois há risco de choque elétrico.

- Não instale enfeites próximo aos postes, fios ou medidores da Neoenergia Pernambuco e não faça ligações clandestinas de energia (o popular “macaco”) para acender alguma decoração externa em ruas. Além de colocar a vida de quem faz e de quem está próximo em risco, o “macaco” é crime, pode provocar a queima de eletrodomésticos e curtos-circuitos que podem apagar o brilho dos festejos natalinos.

- Em caso de acidente, deligue imediatamente o disjuntor da residência e só depois preste socorro. Ligue para o SAMU (192) e Neoenergia Pernambuco (116).