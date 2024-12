Compesa acelera obra de adutora para beneficiar Petrolina, que está em estado de seca moderada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A previsão é que as obras sejam concluídas em fevereiro de 2025, beneficiando a população dos bairros da zona norte de Petrolina, no Sertão

O avanço das obras do Programa Águas de Pernambuco, que pretende garantir segurança hídrica e reduzir o racionamento no Estado, também vai contribir para minimizar a situação dos municípios que estão em estado de seca. De acordo com a Apac, hoje são 171 cidades em condição de seca moderada e outras 27 em seca fraca.

De acordo com a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), a obra da nova adutora em execução no bairro Pedra Linda, em Petrolina, segue em ritmo acelerado. Com 80 % dos tubos assentados, falta pouco para ser feita a interligação com a Estação Elevatória do Quati I e início da operação do novo equipamento. A previsão é que as intervenções sejam concluídas em fevereiro de 2025. Petrolina está entre os municípios em estágio de estiagem moderada.

MAIOR VOLUME DE ÁGUA

Atualmente, são disponibilizados 16 litros de água por segundo (l/s) para abastecer o bairro Pedra Linda e o residencial Novo Tempo. Com a nova adutora, a vazão será ampliada para 30 litros/segundo, quase o dobro da produção atual. A iniciativa irá beneficiar também a parte alta do bairro João de Deus, Vila Esperança, Vale Dourado, Caminho da Universidade, além de Pedra Linda e o residencial Novo Tempo.

"De forma indireta, todos os condomínios e residenciais situados ao longo da Estrada da Banana serão contemplados com a obra que vai garantir a regularidade do abastecimento dessas localidades", detalha o gerente da Unidade de Negócio da Compesa, Alex Chaves.

CARROS-PIPA

Ao todo, serão implantados 3,5 km de rede. Para melhorar ainda mais a vazão, uma nova bomba será instalada na Estação Elevatória do Quati I (sistema de bombeamento). O equipamento já está em Petrolina e deve ser instalado nos próximos dias.

Durante esse período da obra, a Compesa segue realizando ajustes operacionais e complementando o abastecimento nas ruas com dificuldade de atendimento por meio de carros-pipa. O cliente pode fazer a solicitação pelo canal de atendimento 0800 081 0195 ou diretamente na Loja do Cliente da empresa, na rua Castro Alves, no Centro e no Expresso Cidadão, localizado no River Shopping.

Águas de Pernambuco em Petrolina

Estão sendo investidos na nova adutora R$ 400 mil para beneficiar mais de 25 mil pessoas. A ação é a primeira de um pacote de obras previsto para a cidade através do Programa Águas de Pernambuco, cujo aporte total de R$ 100 milhões foi autorizado pela governadora Raquel Lyra para Petrolina. O volume total de recursos previstos para o Águas de Pernambuco é de R$ 6,1 bilhões e foi anunciado em outubro deste ano.