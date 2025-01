Ao tomar posse para 5º mandato como prefeito de Ipojuca, Carlos Santana destaca prioridades para Porto de Galinhas

Empossado na manhã desta quarta-feira (1º) como prefeito de Ipojuca, Carlos Santana (Republicanos) conversou com a Rádio Jornal sobre o início deste seu quinto mandato à frente da administração pública do município, onde estão cartões-postais como a Praia de Porto de Galinhas. O prefeito tomou posse junto à vice, Irmã Marinalva (PT), na Câmara Municipal.

"Foram oito anos afastado da gestão pública, mas também oito anos para adquirir experiência, conhecer mais o município de Ipojuca, que tem um potencial enorme tanto no Complexo Portuário de Suape como também no balneário de Porto de Galinhas. Isso é fundamental para nosso município, porque são duas grandes âncoras que geram muito emprego e renda para nossa população", disse Carlos Santana à Rádio Jornal.

Ele foi eleito com 45,61% dos votos válidos. Formado em veterinária, Carlos Santana foi prefeito de Ipojuca de 2013 a 2016. Já foi deputado estadual em duas ocasiões (2007-2010 e 2011-2012) e presidiu o Porto do Recife de 2005 a 2006.

"O período que eu fiquei fora do município foi de aprendizado, de fazer reflexão, de repensar novas ideias e novos projetos."

Questionado, durante a entrevista à Rádio Jornal, sobre infraestrutura, saneamento básico e rede hoteleira do município, Carlos Santana comentou também sobre os desafios para o abastecimento, anunciado pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) nos últimos dias. Segundo a estatal, a Praia de Porto de Galinhas vai enfrentar um severo racionamento de água até o mês de março, pelo menos. A cidade foi afetada pelos baixos níveis das Barragens de Bita (13%) e Utinga (14%), que compõem o Sistema de Abastecimento de Suape.

"É um grande desafio, até porque nós crescemos muito o nosso litoral, principalmente Porto de Galinhas, Maracaípe, Muro Alto e Serrambi. Por isso, precisamos de uma atenção especial do governo, tanto na área de abastecimento como principalmente nas nossas estradas. Estive com o presidente do DER (sigla para Departamento de Estradas de Rodagem, que tem Rivaldo Melo à frent ) e conversei longamente com ele mostrando as dificuldades das nossas estradas. Mas o governo está tomando algumas providências", informou Carlos Santana.

Sobre a questão abastecimento da água, o prefeito comentou que se encontrou com o presidente da Compesa, Alex Machado Campos, para falar sobre as dificuldades da região. "Mostrei a ele a importância de repensar essa questão do abastecimento da água, principalmente no que tange a Muro Alto, porque cresceu muito o acesso (a essa praia). São quase 1.200 novos flats, com a mesma quantidade de água que é abastecia antes dessa demanda. Assim, a Compesa tem que repensar a quantidade de abastecimento de água para essa parte tão importante do nosso município."

Durante a entrevista, Carlos reforçou o cumprimento antecipado de uma agenda com os principais órgãos do governo do Estado. "Estive com o presidente da Empetur (Empresa de Turismo de Pernambuco, que tem Eduardo Loyo à frente) e com o presidente do DER para mostrar a eles as dificuldades que a gente vai enfrentar aqui no município. Dessa maneira, queremos construir pontes, construir parcerias, porque ninguém faz nada sozinho. Precisamos muito da participação do governo do Estado, principalmente no nosso litoral. Temos 42 km de orla dos principais destinos turísticos do Estado, e isso precisa de uma atenção especial", concluiu.