Virada Recife 2025 recebe 1,2 milhão de pessoas em quatro dias de festa

O Recife encerrou 2024 e deu as boas-vindas a 2025 com um Réveillon histórico, reunindo 1,2 milhão de pessoas em quatro dias de celebração promovida pela Prefeitura.

Na noite de 31 de dezembro, cerca de 550 mil pessoas lotaram a praia do Pina para assistir às apresentações de Nattan, Alok, Juciê, Matheus Moraes e Patusco, além do tradicional show de fogos e um espetáculo inédito de drones.

“Essa foi a maior virada da história do Recife e o maior show já realizado em Pernambuco. Consagramos o réveillon do Recife como o maior do Nordeste. Vamos continuar trabalhando para garantir lazer acessível para todos”, celebrou o prefeito João Campos.

Entre os destaques da noite, o espetáculo de drones encantou o público ao projetar imagens temáticas no céu, incluindo símbolos da cultura pernambucana, como o boi voador e a bandeira do Estado. Com 600 drones, a apresentação foi conduzida pelo DJ Alok.

Já o show de fogos trouxe 15 toneladas de artefatos pirotécnicos, acionados remotamente via satélite e sem estampidos, priorizando segurança e acessibilidade. Os fogos foram lançados de balsas localizadas a mais de 500 metros da costa, tanto na Orla do Pina quanto em frente ao Edifício Acaiaca.

Para garantir a segurança e organização do evento, uma operação integrada mobilizou 4,5 mil servidores municipais durante os quatro dias de festa. O trabalho envolveu equipes de saúde, segurança e mobilidade, garantindo que o evento transcorresse sem intercorrências.

Festa nos polos descentralizados

Além da Orla do Pina, os polos descentralizados do Ibura, Lagoa do Araçá e Morro da Conceição garantiram que toda a cidade pudesse celebrar a virada do ano.

No Ibura, o público acompanhou shows de Gustavo Travassos, Alan di Boa, Barbarize, Valquíria Santana, Amigas do Brega e Manoel Netto. Na Lagoa do Araçá, o clima carnavalesco tomou conta com apresentações de Nena Queiroga, Romero Ferro, André Rio, Geraldinho Lins e Banda The Rossi.

Já no Morro da Conceição, a festa foi comandada por Lucas dos Prazeres, Banda de Pau e Corda, MC Elvis, MC Troia, Michelle Melo e João do Morro, que agitaram a plateia com muita energia.

A Virada Recife 2025 reafirmou seu status como o maior réveillon do Nordeste, combinando infraestrutura, segurança e uma programação inclusiva, que celebrou a diversidade cultural e garantiu lazer de qualidade para todos os recifenses e turistas.