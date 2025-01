Parque 13 de Maio ganha Praça da Infância na área de antigo minizoológico

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta quinta-feira (2), a Prefeitura do Recife entregou a décima segunda Praça da Infância da cidade, no Parque 13 de Maio, espaço público localizado no bairro de Santo Amaro. Além disso, também houve a implantação de Ponto de Leitura, com novos usos para as antigas gaiolas que compunham o antigo mini zoo no local. A obra foi executada pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb), iniciada em março e finalizada em dezembro do ano passado, com investimentos da ordem de R$ 2,4 milhões.

"Além de ser a maior Praça da Infância da cidade, também estamos ressignificando uma área. Havia uma demanda antiga de reassentar os animais que estavam aqui, e conseguimos reinseri-los na natureza. Agora, reaproveitamos o lugar e temos um espaço de brincadeira, uma biblioteca e áreas de uso comercial também", destacou o prefeito João Campos, durante o ato de entrega do espaço público.

MAIOR PRAÇA DA INFÂNCIA

A Praça da Infância do Parque Treze de Maio é a maior praça até hoje construída no Recife, com área aproximada de 3.700 m² e dividida em cinco áreas temáticas (vento, árvore, fogo, terra e planta). Estes círculos são ligados por um caminho estruturante, em piso fulget.

Espaços contemplativos e áreas de descanso foram incluídos, com paisagismo que valoriza espécies ornamentais para criar cenários ricos em texturas e cores. A inclusão desses novos espaços parte do reconhecimento e da necessidade de proporcionar locais mais seguros e estimulantes para o desenvolvimento das crianças.

"A gente já entende que a Praça da Infância é uma marca completamente consolidada na cidade", disse o secretário de Infraestrutura e vice-prefeito, Victor Marques. "Além de ser uma entrega de altíssima qualidade, ela é uma entrega para quem a gente mais deve cuidar, que são as crianças", afirmou.



PONTO DE LEITURA

Das cinco edificações que ocuparão o lugar do mini zoo, duas terão uso comercial (café e sorveteria) e três serão espaços pertencentes ao Ponto de Leitura, que atenderão a quatro faixas de público: primeira infância, infantil, juvenil e adulto (desde o jovem adulto até a terceira idade). O Espaço Liberdade faz alusão ao destino dos animais que ali viviam e ao que a leitura possibilita aos cidadãos. Com foco no público juvenil/adulto, a sede do Ponto de Leitura conta com um acervo inicial de mais de 600 livros e estação com quatro computadores com internet. O local será espaço de convivência e acesso a informações.

Uma BBTECA foi montada onde antes viviam os macacos, com espaço para atividades de arte educação (contação de histórias e brinquedos para o público da primeira infância), além de uma árvore fixa em alvenaria e madeira, almofadas e estantes pequenas para livros infantis e brinquedos. No local onde ficavam os passarinhos fica o Espaço Brincar, área Infantil que contará com parede de escalada e outros elementos para o brincar livre, com o suporte de almofadas e piso emborrachado.



O Ponto de Leitura do Parque 13 de Maio irá funcionar de segunda a sexta, das 9h às 21h, e nos finais de semana das 8h às 12h. Com esta expansão, o Recife passa a ter três pontos de leitura, incluindo as unidades situadas no Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa (HECPI), no bairro de Areias, e na Praça da Infância da Praça Maria Sampaio, no Ibura, inaugurado em 09 de dezembro de 2023. Os pontos de leitura são espaços menores que uma biblioteca, com acervo também disponibilizado para a população, que recebem atividades educacionais e culturais desenvolvidas pelo Compaz.