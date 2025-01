Programa Bom Prato ultrapassa marca de 10 milhões de refeições e Mães de Pernambuco alcança mais de 108 mil beneficiadas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Dois projetos do programa Pernambuco Sem Fome, o Bom Prato e o Mães de Pernambuco, do Governo do Estado, atingiram novas marcas no início de 2025.

Após dois anos do lançamento, o Programa Bom Prato superou 10 milhões de refeições oferecidas em cozinhas comunitárias do estado. O número de cozinhas comunitárias também aumentou: de 55 para 180, de acordo com a gestão.

A meta para os próximos dois anos é chegar a 360 cozinhas comunitárias em funcionamento, de acordo com o secretário de Assistência Social, Políticas sobre Drogas e Combate à Fome, Carlos Braga

Outra ação social, o programa Mães de Pernambuco, que garante a transferência de renda estadual, contemplou mais de 108 mil mulheres com um benefício mensal de R$ 300. Um novo ciclo de confirmação para o programa foi iniciado e as interessadas em participar têm até o dia 19 de janeiro para realizar a confirmação.

Estão sendo ofertadas 8.520 vagas, sendo 1.642 pendentes para as mulheres mais vulneráveis e 6.878 vagas recém-abertas para mulheres elegíveis que aguardam na fila de espera.

Quem realizar a participação neste período, começará a receber o benefício de R$ 300 mensais a partir de fevereiro, sempre no quinto dia útil. Para se tornar elegível, a candidata precisa ser responsável familiar, residir em Pernambuco, estar cadastrada no Programa Bolsa Família com os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico), não possuir vínculo empregatício formal e ser gestante ou mãe/responsável por criança de até seis anos (72 meses).

O processo de confirmação deve ser feito no site oficial do programa, onde a mulher deve informar o Número de Identificação Social (NIS) e a data de nascimento.

Se não houver disponibilidade no momento, será informada a posição na lista de espera. Para mais informações ou dúvidas, as beneficiárias podem entrar em contato com a Ouvidoria Social pelo e-mail ouvidoria@sas.pe.gov.br ou pelo telefone 0800.081.4421, informando nome completo, CPF e NIS.

A governadora Raquel Lyra destacou que em 2023, foram servidas mais de 3 milhões de refeições e em 2024 o número foi de cerca de 7 milhões. “Este ano, com novas cozinhas comunitárias que serão inauguradas, vamos ampliar ainda mais esses números. Também vamos continuar garantindo apoio às mães pernambucanas por meio do Mães de Pernambuco”, contou.



Fome em Pernambuco

De acordo com o levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan) divulgado em 2022, em Pernambuco, a cada dez pessoas, quatro estão em situação de insegurança alimentar moderada ou grave. Ou seja, quase metade da população do estado está passando fome ou enfrentando dificuldade para se alimentar diariamente.