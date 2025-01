Ator José Loreto começa a gravar as falas de Jesus para Paixão de Cristo 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Escolhido para interpretar Jesus na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, o ator José Loreto chega no Recife para gravar as falas do teatro.

Nesta sexta-feira (10), José Loreto, conhecido por seu papel como Lui Lorenzo na novela "Vai na Fé", chega no Recife para inciar as gravações de suas falas para a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. Conhecido como o maior teatro à ceu aberto do mundo, o espetáculo contará com a interpretação de José como Jesus Cristo.

As gravações do áudio da apresentação tiveram início no período da tarde, sob o acompanhamento do diretor do espetáculo, Lúcio Lombardi, e ocorreu no estúdio da Muzak.

Imagem do ator José Loreto gravando falas para Paixão de Cristo 2025 - Divulgação/ Paixão de Cristo

Já no sábado, o ator seguirá para a cidade teatro de Nova Jerusalém, no agreste de Pernambuco, permanecendo até a quinta-feira para a gravação dos filmes promocionais da Paixão de Cristo.

Elenco da Paixão de Cristo 2025

Outros atores do elenco também já foram apresentados. Confira os personagens de cada ator e atriz.

Letícia Sabatella interpretará Maria

Leopoldo Pacheco será Pilatos

Werner Schünemann como Herodes

Luana Cavalcante interpreta Herodíades

A próxima temporada da Paixão de Cristo acontecerá de 12 a 20 de abril de 2025 no maior teatro ao ar livre do mundo localizado no município do Brejo da Madre de Deus, a 180 km do Recife.

Para adquirir os ingressos, basta acessar o site oficial.