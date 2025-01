Recife Frevo Carnaval é uma das principais novidades do Pré-carnaval 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um novo festival de Frevo para os carnavalescos de Pernambuco será lançado nesta quarta-feira (15), no Paço do Frevo, que fica no Bairro do Recife.

O Recife Frevo Festival será um evento para celebrar e enaltecer um dos principais e mais característicos ritmos Pernambucanos: o Frevo. Promovendo diálogo e interações com o público, o festival terá início no dia 9 de fevereiro no Teatro do Parque, localizado no Centro de Recife.

O evento vai ser realizado pela Mina Comunicação e Cultura, da produtora Michelle de Assumpção, incentivado pelo Sistema de Incentivo à Cultura do Recife (SIC), por meio da Secretaria de Cultura e Fundação de Cultura e Prefeitura do Recife. A iniciativa ainda conta com apoio do Paço do Frevo.

O intuito do festival é trazer para o público um panorama da cena atual do Frevo em Pernambuco, reunindo orquestras, maestros, virtuoses, duos, trios, tradicionais e tudo de novo que está rolando no frevo e em suas produções, além de parcerias inéditas.

Nesta primeira edição, o homenageado será o cantor e compositor Jota Michiles, considerado Patrimônio Vivo de Pernambuco.

Como vai acontecer?

O Festival acontecerá em duas partes: a primeira, mais artística, no dia 9 de fevereiro no Teatro do Parque e a outra, mais formativa, será no dia 19, no Paço do Frevo. Esta segunda parte contará com aula-espetáculo de Jota Michiles e Cesar Michiles e uma Roda de Diálogo sobre o frevo nas ruas e o trabalho das orquestras para mantê-lo vivo ao longo do ano. A programação é completamente gartuita e conta com acessibilidade em Libras.

Na quarta-feira (15), haverá uma coletiva de lançamento do Recife Frevo Festival e será às 11h, no Paço do Frevo, contando com a presença do homenageado, Jota Michiles, e artistas convidados.