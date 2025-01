Chuvas: Recife entra em 'estágio de atenção' nesta segunda-feira; Apac emite alerta laranja

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na manhã desta segunda-feira (13), a Prefeitura do Recife emitiu um alerta informando que a cidade se encontra em "estágio de atenção", devido às chuvas que atingem a capital pernambucana. Já a Agência Metropolitana de Águas e Clima (Apac) emitiu alerta laranja para RMR e Zona da Mata Norte e Sul.

Desde a madrugada desta segunda, as fortes precipitações têm causado alagamentos em diversos pontos da cidade, gerando transtornos para a população.

A Defesa Civil do Recife orientou que, em caso de necessidade, os moradores entrem em contato pelo telefone 0800.081.3400. O atendimento é realizado em plantão 24h e as ligações são gratuitas.

A Prefeitura reforça a importância de ficar atento às condições climáticas e tomar as precauções necessárias para garantir a segurança de todos.

Transtornos

Diversas partes da Região Metropolitana do Recife registram pontos de alagamentos:

Atenção condutores

Às 6h50

*Pontos de alagamento:*

Av. Mal. Mascarenhas de Moraes

Próximo a DIVEPE

Próximo a Nissan#transitoRecife — CTTU Recife (@CTTU_Recife) January 13, 2025

Chuvas fortes atingem Região Metropolitana do Recife

Confira o acumulado de chuvas nas últimas 6 horas

Recife - 112,76 mm (Campinha do Barreto)

Recife - 97,36 mm (Recife [APAC])

Recife - 93,26 mm (Torreão)

Olinda - 51,59 mm (Tabajara)

Olinda - 49,25 mm (Jardim Fragoso)

Jaboatão dos Guararapes - 45,74 mm (Muribeca)

Paulista - 41,08 mm (Janga 2 [A/B])

Igarassu - 40,48 mm (Alto do Céu)

Igarassu - 39,9 mm (Cruz de Rebouças 2)

Paulista - 39,33 mm (Vila Torres Galvão)

Ilha de Itamaracá - 38,58 mm (SERES - APAC)

Agreste, Sertão e Zona da Mata Pernambucana

De acordo com a Apac, a tendência é de redução da intensidade da chuva nas regiões do Sertão e Agreste. Na Região Metropolitana do Recife, Mata Norte e Mata Sul, a previsão é de continuidade de chuva com intensidade moderada e pontualmente forte.