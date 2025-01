Comunidade Obra de Maria promove o maior evento católico do Nordeste para celebrar seus 35 anos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Comunidade Obra de Maria, sediada em São Lourenço da Mata (PE), promoverá uma grandiosa celebração para marcar seus 35 anos de fundação.

Com ingressos já esgotados, o evento, considerado o maior de cunho religioso no Nordeste, acontecerá em três dias consecutivos: 17 e 18 de janeiro, no Teatro Guararapes, localizado no Centro de Convenções de Pernambuco, e no dia 19 de janeiro, na Arena de Pernambuco.

Entre as atrações, nomes consagrados da música e espiritualidade católica, como Frei Gilson, Padre Fábio de Melo, Padre Marcelo Rossi e Irmã Kelly Patrícia, estarão presentes no encerramento, no dia 19, na Arena de Pernambuco.

Sobre a Comunidade Obra de Maria



Fundada em 1990 por Gilberto Barbosa, com o apoio de Maria Salomé, a Comunidade Obra de Maria se destaca na evangelização e na promoção da caridade em todo o mundo. Atualmente, conta com mais de 5 mil missionários espalhados por 61 países.

Com 35 anos de trajetória, a comunidade celebra sua missão de levar o Evangelho a lugares que mais necessitam, unindo culturas e promovendo a espiritualidade cristã.

Programação especial



O encontro será marcado por momentos de oração, adoração, celebrações eucarísticas, shows e testemunhos de fé, conduzidos por apresentadores como Ivanildo Silva e Evilly Maria.

A celebração contará com a participação de cerca de 300 padres e 200 bispos, além de pregações e atividades conduzidas por lideranças católicas do Brasil e do mundo.

Teatro Guararapes



Nos dois primeiros dias, o Teatro Guararapes será o palco principal das celebrações. O tema do dia 17, inspirado no Evangelho de Lucas, será "Pela tua palavra, lançarei as redes em águas mais profundas".

A programação inclui adoração com Frei Josué, Irmã Zélia e Ironi Spuldaro, além de uma pregação especial de Patti Mansfield, figura de destaque na Renovação Carismática.

No dia 18, a reflexão girará em torno da entrega de Maria, com base em Lucas 1:38: "Faça-se em mim conforme a tua palavra". Durante o dia, os participantes terão momentos de oração em várias línguas, pregações sobre a importância da Virgem Maria e um emocionante Show das Nações.

Arena de Pernambuco



O encerramento, no dia 19, transformará a Arena de Pernambuco em um cenário de celebração e fé. O evento terá início às 13h e contará com apresentações de grandes artistas católicos, como Padre Fábio de Melo, Frei Gilson, Irmã Kelly Patrícia e Dunga, além da Orquestra Criança Cidadã.

Antes das apresentações musicais, haverá a entrada das bandeiras representando os estados brasileiros e os 61 países onde a Obra de Maria mantém presença missionária, simbolizando a universalidade da fé e a missão da comunidade.

Confira a programação completa:

Sexta-feira – 17/01 - Teatro Guararapes (Centro de Convenções):

08h30 – Animação



08h50 – Santo Terço



09h20 – Pregação com Patti Mansfield



10h10 – Intervalo



10h40 – Animação



11h00 – Adoração com Frei Josué, Irmã Zélia e Ironi Spuldaro



12h30 – Almoço



14h00 – Animação



14h30 – Testemunho dos Amigos



15h00 – Intervalo



15h30 – Retorno



16h00 – Pregação com Prado Flores



17h00 – Preparação para a Santa Missa (Celebrante: Dom Alberto Taveira)



18h30 – Encerramento



Sábado – 18/01 - Teatro Guararapes (Centro de Convenções):



08h30 – Animação



08h50 – Santo Terço em cinco línguas (Italiano, Inglês, Francês, Espanhol, Holandês e Português de Portugal) e oferenda de um coração com 35

rosas à Virgem Maria, com Maria Salomé



09h40 – Pregação com Patti Mansfield sobre a Virgem Maria



11h00 – Intervalo



11h30 – Animação e Oração



11h50 – Momentos de testemunhos



12h30 – Almoço



14h00 – Animação e oração



14h30 – Adoração com Luzia Santiago, Padre Roger e Padre Edmilson



15h30 – Intervalo



16h00 – Momento de Testemunhos



16h45 – Preparação para a Santa Missa



17h00 – Santa Missa (Celebrante: Dom Paulo Jackson)



18h30 – Jantar



19h30 – Show das Nações com o Ministério Obra de Maria e Amigos



21h00 – Avisos finais

Domingo - 19/01

Manhã (Teatro Guararapes):



08h30 às 11h50 – Adoração, oração, animação, entrada das bandeiras e Santa Missa

Tarde e Noite (Arena de Pernambuco):



11h00 – Abertura dos portões



13h00 – Início da programação com apresentação da Família Obra de Maria



14h00 – Apresentação da Orquestra Criança Cidadã



15h00 – Santa Missa presidida por Padre Marcelo Rossi



16h00 – Início das apresentações musicais: Frei Gilson, Padre Fábio de Melo, Irmã Kelly Patrícia, Eliana Ribeiro, Padre Damião Silva, Dunga e Padre João Carlos



