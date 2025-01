Governo de Pernambuco divulga seleção simplificada para professores da EJA Campo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Nesta segunda-feira (13), a Secretaria de Educação de Pernambuco divulgou a seleção simplificada para atuar em comunidades rurais no modelo Educação para jovens e adultos (EJA). Voltada para professores, a seleção conta com 271 vagas e as inscrições vão até o dia 27 de janeiro.

Os contratos são renovados e duram dois anos, com possibilidade de renovação pelo mesmo período. As vagas estão dispersas entre as 14 Gerências Regionais de Educação (GREs), em unidades voltadas para as populações do campo e quilombolas, trazzendo melhorias e mais acesso à educação nas comunidades rurais.

Como vai acontecer a avaliação?

O processo seletivo possui somente uma única etapa de análise curricular, levando em consideração as experiências e as especializações do candidato. O edital completo está disponível no Diário Oficial desde 10 de janiero.

A seleção busca profissionais para as áreas de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Práticas Agrícolas e Polivalente (para os anos iniciais do ensino fundamental). Também há vagas para Articulador Territorial, preenchidas por professores.

O resultado oficial será divulgado no dia 14 de março e as inscrições ocorrem no site da secretaria de administração.