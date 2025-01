Museu do Estado de Pernambuco promove debate sobre os 200 anos da morte de Frei Caneca

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta quinta-feira (16), o Museu do Estado de Pernambuco (MEPE) será palco de uma reflexão histórica sobre um dos personagens mais emblemáticos da história do Brasil.

Para marcar os 200 anos da morte de Frei Caneca, o auditório do museu receberá, às 15h, os historiadores Dirceu Marroquim e George Cabral para um debate acessível e instigante sobre as diferentes facetas dessa figura histórica.

Quem foi Frei Caneca?

Nascido Joaquim da Silva Rabelo, Frei Caneca foi um religioso carmelita que se destacou como jornalista, escritor e militante político.

Participou ativamente de movimentos revolucionários como a Revolução Pernambucana de 1817 e a Confederação do Equador em 1824, lutando pelo ideal republicano e pela autonomia do Nordeste em um contexto marcado pela centralização do poder no Império do Brasil.

Fuzilado em 13 de janeiro de 1825, diante do Forte das Cinco Pontas, no Recife, Frei Caneca foi condenado por sedição e rebelião contra as ordens do imperador D. Pedro I. Sua execução, há exatamente 200 anos, consolidou sua posição como um mártir da luta por liberdade e justiça no Brasil.

Frei Caneca: herói ou mártir?



O bate-papo promovido pelo MEPE promete abordar não apenas a trajetória pessoal e política de Frei Caneca, mas também a forma como sua imagem foi ressignificada ao longo do tempo.

Com a Proclamação da República em 1889, Frei Caneca foi elevado à condição de herói nacional, transformando-se em um símbolo republicano. A discussão entre os historiadores busca lançar luz sobre essas múltiplas interpretações, conectando as temporalidades do passado e do presente.

Para Dirceu Marroquim e George Cabral, refletir sobre os 200 anos da morte de Frei Caneca é essencial para compreender não apenas os contextos históricos em que viveu, mas também os valores e ideais que ainda ecoam no Brasil contemporâneo.

