Pernambuco executa R$ 62 milhões do FNSP em 2024, 22% a mais do que o total gasto entre 2020 e 2023

Os valores foram destinados a ações para as Forças Policiais locais, contribuindo para a redução dos principais índices criminais no último ano

Em 2024, o Governo de Pernambuco investiu mais de R$ 62 milhões do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) em ações voltadas para a segurança, 22% a mais do que os R$ 51 milhões executados entre 2020 e 2023. Esses recursos foram aplicados em várias iniciativas do programa Juntos Pela Segurança, como a compra de viaturas e equipamentos para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

"Se os valores do Fundo Nacional de Segurança Pública estavam disponíveis, trabalhamos duro para executá-los, tornando-os mais um instrumento para a devolução da paz social a todos os pernambucanos”, afirmou a governadora Raquel Lyra ao falar sobre as dificuldades.

Os investimentos, oriundos do Governo Federal, focaram na redução de mortes violentas, no combate à violência contra mulheres e na melhoria da qualidade de vida dos profissionais de segurança pública. Os recursos permitiram a compra de equipamentos essenciais, como viaturas, embarcações, armamentos modernos, munições, motos aquáticas de resgate, veículos para Corpo de Bombeiros e equipamentos médicos para o Hospital da Polícia Militar de Pernambuco.

Segundo a vice-governadora Priscila Krause, o resultado obtido em 2024 apontou uma melhoria na segurança pública, a partir da utilização do FNSP.

Além do que já foi investido, o Governo de Pernambuco possui R$ 20 milhões em recursos contratados, aguardando a entrega de novos equipamentos, como viaturas, embarcações, armamentos e materiais para a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e o Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB).

O secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, destacou que esses investimentos reforçam o compromisso do Estado com a reestruturação das Forças Policiais. “Finalizamos o ano de 2024 com queda nos principais índices criminais, destacando-se a diminuição histórica nos crimes de homicídios, com a maior redução dos últimos 11 anos, no mês de dezembro”, observou.