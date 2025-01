50 vagas de emprego são disponibilizadas em empresas instaladas no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Saiba como se candidatar a 50 vagas em diversas áreas no Recife, sendo dessas, 20 vagas reservadas exclusivamente para pessoas com deficiência

A Prefeitura do Recife divulgou, nesta quarta-feira (15), 50 vagas em diversas áreas em empresas instaladas na cidade.

Das 50 vagas, 20 delas são destinadas a pessoas com deficiência (PCD), para a função de auxiliar de linha de produção em indústria.

Há oportunidades disponíveis para cozinheiro e subgerente de restaurante, assistente de vendas, auxiliar de limpeza e financeiro, garçom, jardineiro, operador de cobrança, lanterneiro de automóveis, mecânico de auto, entre outros.

Dentro das vagas ofertadas, um dos cargos exige ensino superior completo, como o de engenheiro.

Outras ocupações exigem conhecimento técnico na área, como esteticista e manutenção de equipamentos de informática.

Interessados devem comparecer à Agência de Emprego do Recife, localizada no Desenvolve Recife Centro, no bairro de Santo Amaro (Rua Doutor. João Viêira de Menezes, 401), para receber a carta de encaminhamento.

“Iniciamos o ano renovando a esperança para quem está em busca de emprego e de um futuro melhor. Essas vagas abertas são as mais diversas e abrangem áreas distintas, com níveis de escolaridades diferentes. Além disso, seguimos promovendo a inclusão que queremos para a nossa cidade, ofertando ainda oportunidades para PCD”, apontou a secretária de Trabalho e Qualificação Profissional, Isabella de Roldão.

Confira todas as vagas abertas:

Assistente de vendas: 5

Auxiliar de limpeza: 3

Auxiliar de linha de produção: 20 - PCD

Auxiliar financeiro: 2

Cozinheiro geral: 2

Engenheiro civil: 1

Esteticista: 2

Garçom: 2

Jardineiro: 2

Lanterneiro de automóveis: 3

Mecânico de auto em geral: 3

Operador de cobrança: 3

Subgerente de restaurante: 1

Técnico em manutenção de equipamentos de informática: 1

SERVIÇO

Agência de Emprego do Desenvolve Recife Centro

Endereço: Rua João Vieira de Menezes, 401 – Santo Amaro (ao lado da Central do CadÚnico)

Rua João Vieira de Menezes, 401 – Santo Amaro (ao lado da Central do CadÚnico) Horário: das 8h às 17h

