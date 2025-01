Nova lei determina a implantação de áreas de escape nas rodovias de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) aprovou, no final de 2024, uma nova lei que torna obrigatória a instalação de áreas de escape em rodovias sob responsabilidade do Estado.

A medida baseia-se no conceito de "Rodovias que Perdoam", que preza por vias capazes de mitigar os impactos de falhas humanas e mecânicas, reduzindo acidentes e suas consequências.

De autoria do deputado estadual Gilmar Júnior (PV), a lei estabelece que novos projetos de reforma, ampliação, adequação e construção de rodovias sob responsabilidade do governo estadual devem incluir áreas de escape, especialmente em trechos com declives longos ou com alta incidência de acidentes.

As áreas de escape consistem em pequenos trechos à margem das estradas, preenchidos com materiais como areia, projetados para desacelerar veículos desgovernados de maneira segura.

"A adoção desse modelo se faz urgente em Pernambuco, que ainda está longe em termos de segurança viária. Além de cumprir o objetivo principal de salvar vidas, a nova Lei ajudará a reduzir despesas com resgate e hospitalização, desafogando o sistema público de saúde”, pontuou o deputado.

Primeira implantação na Serra das Russas



Questionado pelo JC sobre quando a lei começaria a ser posta em prática, o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) informou que o primeiro projeto de área de escape será implementado na descida da Serra das Russas, na BR-232, um ponto crítico conhecido pelos declives acentuados.

De acordo com o órgão, o planejamento da obra já está em andamento, com conclusão prevista para o segundo semestre deste ano.

Além disso, o DER-PE informou que está desenvolvendo um planejamento abrangente para identificar outros trechos prioritários para a implantação de áreas de escape, considerando critérios como localização, logística e segurança operacional.

Estatísticas alarmantes



De acordo com a Confederação Nacional do Transporte (CNT), entre novembro de 2022 e outubro de 2023, 76 pessoas perderam a vida em rodovias estaduais.

A BR-232, que conecta a Região Metropolitana do Recife ao interior, registrou o maior número de óbitos. Já a BR-101, que corta o Estado de norte a sul, liderou em número de acidentes, totalizando 1.103 ocorrências, representando 38% dos sinistros em Pernambuco.

Um passo rumo à redução de sinistros de trânsito

O conceito de "Rodovias que Perdoam" parte do princípio de que a infraestrutura viária deve ir além de asfalto e sinalização, oferecendo dispositivos que "perdoem" erros dos motoristas e proporcionem uma segunda chance.

Essa abordagem é eficaz e relativamente econômica, com o potencial de salvar vidas ao minimizar os impactos dos chamados sinistros de trânsito — termo adotado pela ABNT em substituição ao antigo "acidente de trânsito".



Recentemente, em reportagem publicada pela colunista de Mobilidade Roberta Soares, o gerente executivo de Desenvolvimento do Transporte da CNT, Tiago Veras, falou sobre a importância da adoção de dispositivos do conceito Rodovias que Perdoam.

“Quando o motorista erra - e ele vai errar -, é importante ter rodovias com elementos que possam mitigar o impacto desse erro, que pode ter várias causas. Pode ser um defeito da rodovia, a chuva, o consumo de álcool ou o sono ao volante, por exemplo. Com os dispositivos de segurança viária, as lesões podem ser menos graves e as colisões podem até ser evitadas. Quanto pior está a rodovia, pior será a consequência para o usuário”, pontuou.

