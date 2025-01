Prefeitura de Glória do Goitá inicia reestruturação da Saúde e promove Mutirão Dermatológico para a população

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com o objetivo de levar a saúde para mais perto da população, em Glória do Goitá acontece no próximo domingo (19) um Mutirão voltado à saúde da pele

A prefeitura do município Gloria do Goitá, localizado na Zona da Mata de Pernambuco, anunciou que realizará o Mutirão Dermatológico no próximo domingo (19) e no dia 25 de janeiro. O evento será realizado no Distrito de Apoti e na Unidade Mista Maria Gaião Guerra, pretendendo atender aproximadamente 200 pessoas.

O mutirão é fruto de uma parceria entre as Secretarias de Saúde e de Agricultura, focando especialmente nos trabalhadores rurais, que estão mais suscetíveis a problemas dermatológicos devido à constante exposição ao sol em suas atividades diárias.

“A gestão municipal reconhece a saúde como um dos maiores desafios e compromissos para este ano. Estamos trabalhando na reestruturação do setor de saúde em Glória do Goitá, com o objetivo de garantir acesso e atendimento de qualidade para todos", destacou o secretário-adjunto Jhonata Di Santi.

Durante o mutirão, profissionais especializados estarão à disposição para realizar consultas, diagnósticos e orientar os pacientes sobre cuidados preventivos. A ação é uma das alternativas para levar os serviços de saúde mais perto da população, ofertando um atendimento humanizado e eficiente.