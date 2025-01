Frei Gilson volta a Pernambuco para apresentação no 35° aniversário da Obra de Maria

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Depois de cinco anos, Frei Gilson retorna à comemoração da Comunidade Obra de Maria, que completa 35 anos em 2025. O Sacerdote carmelita, que mobiliza mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais através de lives e evangelizações, se apresenta na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, neste domingo (19) às 19h50. Os ingressos para o evento estão esgotados a mais de um mês.

Frei Gilson conquistou um público fiel nas redes sociais durante a pandemia de Covid-19, rezando o rosário todos os dias e realizando pregações e orações. O religioso atualmente possui quase 6 milhões de inscritos no Youtube e mais de 3 milhões no Facebook e TikTok, atingindo uma audiência com faixa-etária diversa.

Como começou

Ensinado pelo padrasto, Frei Gilson começou a tocar violão aos 11 anos, quando foi morar com ele e sua mãe, Dona Helena. Antes disso, morava com o pai e a avó, e trazia um sentimento doloroso em sua relação com a mãe, devido à distância ocasionada pelo divórcio.

"Eu era um dos piores alunos, mas, na 8ª série, mudei e começaram a zombar de mim. Só depois veio o respeito", disse em entrevista ao cantor e pregador Dunga, da Canção Nova, pouco antes da pandemia.

Aos 14 anos, durante a adolescência, ele passou a coordenar um grupo de oração em Paraisópolis, uma comunidade na Zona Sul de São Paulo. Contudo, o menino ainda não tinha vivenciado o seu encontro de fé.

Ainda adolescente, a vida de Frei Gilson foi impactada de maneira espiritual quando, após uma discussão com sua mãe, ele a observou ajoelhada aos pés de sua cama, aos prantos enquanto orava.

“O ponto chave da minha conversão: o joelho no chão. Fui dormir bravo com minha mãe, mas ela se ajoelhou na minha cama e começou a chorar e rezar por mim, pensando que eu estava dormindo. Para mim, aquilo foi um raio. Por isso que eu digo que o joelho da minha mãe foi fundamental para minha real conversão”, relatou.

Obra de Maria

Durante sua participação na Obra de Maria, Frei Gilson irá compartilhar seu testemunho e realizar orações, além de cantar algumas de suas músicas, como “Eu te levantarei”, que tem mais de 40 milhões de visualizações no YouTube.

Frei Gilson é bastante conhecido entre os pernambucanos, pois já participou de outros eventos religiosos no estado. Ele também realiza peregrinações da Obra de Maria para locais sagrados em diversos países, como Itália.

Aos 38 anos, Frei Gilson faz parte da Congregação dos Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, e utiliza as redes sociais e a música como uma maneira de evangelização, atingindo diversos públicos, especialmente os mais jovens.