1° dia de festa da Obra de Maria reúne diversos fiéis em celebração no Teatro Guararapes

Nesta sexta-feira (17), aconteceu o primeiro dia da celebração de 35 anos da Comunidade Obra de Maria, no Teatro Guararapes, no Centro de Convenções, em Olinda. O evento contou com a participação de diversas nações, incluindo missionários da África. O teatro estava lotado, e a Santa Missa foi presidida por Dom Alberto Taveira, importante figura eclesiástica.

O que aconteceu durante o dia

A abertura do evento contou com diversos testemunhos comoventes, como a história do casal de missionários João Paulo e Michelle, que superou adversidades e renovou sua caminhada de amor e fé. O casal contou, em seu testemunho, a história de comunhão com a comunidade, onde encontraram um doador que ajudou sua filha a superar uma enfermidade.



Em outro momento, a missionária Prisca Assiba Agon, a primeira africana a integrar a Comunidade Católica Obra de Maria, compartilhou sua trajetória enquanto evangelizadora e agradeceu aos fundadores da Obra de Maria. “Muito obrigada, Gilberto e Maria Salomé, por fazerem de mim quem sou (…) A Obra de Maria é meu porto seguro.” Prisca encerrou sua participação cantando e dançando uma música em sua língua materna, ao lado de Maria Salomé e membros da comunidade africana presentes, unindo nações e culturas sob a mesma fé.

Durante a tarde, houve momentos de oração conduzidos por Frei Josué, Irmã Zélia e Ironi Spuldaro, onde todos ajoelharam-se diante do Santíssimo Sacramento em um ato de humildade e entrega. Frei Josué destacou a importância do silêncio para encontrar a paz de Deus e o valor da Eucaristia também foi ressaltado como fonte de cura e libertação, mesmo quando não visível aos olhos.

Patti Mansfield, referência da Renovação Carismática, contou sobre sua experiência religiosa durante um retiro em 1967, trazendo reflexões sobre a necessidade de fé. “O mundo está na escuridão, e as pessoas estão sedentas de amor.”

Maria Salomé, cofundadora da Obra de Maria, comoveu ao declarar: “Tudo o que foi feito não foi por nossos méritos, mas pela bondade infinita de Deus. Nossa Senhora nos leva a Jesus, que é o Sol, e ela, a aurora que anuncia sua chegada. Louvemos e agradeçamos por tudo que Ele fez e fará”, disse ela, sob aplausos.

A celebração de 35 anos da Comunidade Obra de Maria segue pelos próximos dois dias, encerrando no domingo com grandes nomes da música católica, como Padre Fábio de Melo e Irmã Kelly, em evento na Arena de Pernambuco.