Minas e Pernambuco recebem mais de 704 moradias do Ministério das Cidades

A cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, deve receber 360 imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. Confira mais detalhes

Nesta sexta-feira (17), o Ministério das Cidades anunciou a construção de 704 novas unidades habitacionais nos estados de Minas Gerais e Pernambuco com o objetivo de atender a áreas populosas e em expansão, beneficiando cerca de 2,8 mil pessoas. Essa iniciativa faz parte do programa Minha Casa Minha Vida, que visa proporcionar moradia digna à população de baixa renda, oferecendo o acesso à casa própria para aqueles que mais necessitam.

De acordo com nota do Ministério das Cidades, 200 moradias serão erguidas em Belo Horizonte e 144 na cidade de Nova Lima, a cerca de 22 quilômetros da capital mineira. Em Pernambuco, 360 imóveis serão construídos em dois conjuntos habitacionais de Olinda, Funeso I e II.

As novas unidades habitacionais que serão construídas terão diferentes modelos, variando com o tipo de residência. Casas térreas precisam ter no mínimo 40 m² e os apartamentos ou casas sobrepostas com pelo menos 41,50 m² (incluindo varanda). A iniciativa será voltada para famílias com renda mensal de até R$ 2.850.

O investimento será de R$ 119,2 milhões, provenientes do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Esses recursos são direcionados para o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), que visa financiar e viabilizar a construção de moradias para famílias de baixa renda.

Rio Grande do Sul

O Ministério das Cidades também prometeu atender com mais agilidade as famílias que tiveram moradias atingidas pelas enchentes do ano passado no Rio Grande do Sul.

A Caixa Econômica Federal contará com o apoio de aproximadamente 450 empresas contratadas como correspondentes bancários para ajudar as famílias impactadas a buscar, selecionar e adquirir imóveis novos ou usados.

De acordo com uma resolução do Banco Central, os correspondentes bancários desempenham o papel de intermediários entre o comprador do imóvel e o banco, até a aprovação do crédito.

Há cerca de R$ 3 bilhões disponíveis, por meio da Caixa Econômica, para a aquisição de imóveis tanto em áreas urbanas quanto rurais. Esses recursos foram previstos em duas medidas provisórias apresentadas pelo governo ao Congresso Nacional no ano passado.