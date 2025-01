Pipas provocaram falta de energia para 771 mil pernambucanos em 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Mais de 771 mil pernambucanos sofreram com interrupção no fornecimento de energia elétrica em 2024 por causa de ocorrências com pipas. De acordo com a Neoenergia Pernambuco, de janeiro a dezembro do ano passado foram registradas 2.649 ocorrências em todo o estado.

O mês com maior número de registros foi agosto: ao todo, foram 328 interrupções e mais de 90 mil clientes afetados.

A distribuidora alerta para o risco de soltar pipas próximo à rede elétrica tanto para quem pratica a atividade quanto para a população, que pode ser prejudicada com a falta de energia.

“Empinar pipas em lugares indevidos representa um perigo, já que ao se enroscarem em postes, transformadores ou cabos elétricos, podem provocar curtos-circuitos e interromper o fornecimento de energia. Além disso, as linhas com cerol podem cortar os cabos de condução de eletricidade e provocar um acidente mais grave”, explica Diogo Wallace, supervisor de Operações da Neoenergia Pernambuco.

A distribuidora pede que a população não tente tirar pipas presas em postes e na fiação e evite a aproximação das redes elétricas: apenas profissionais estão devidamente autorizados e capacitados para esses serviços. A Neoenergia reforça, ainda, que é proibido entrar em subestações de energia e que oacesso a esses locais é restrito e perigoso.

Veja algumas recomendações importantes da Neoenergia Pernambuco:

- Nunca use fios metálicos ou papel laminado para confeccionar a pipa, pois eles são condutores de energia e podem causar choques elétricos;

- Se a pipa ficar presa nos fios elétricos, nunca tente retirá-las;

- Não use cerol ou linha chilena - além do risco de ferir ou matar, esses materiais podem cortar os fios;

- Não jogue objetos na rede de energia elétrica - além de causar interrupções no fornecimento, há risco de acidentes;

- Não solte pipas em dias de chuva ou vento muito forte e em caso de relâmpagos, recolha a pipa imediatamente;

- Atenção com motos e bicicletas, pois a linha pode ser perigosa para quem utiliza esses veículos.