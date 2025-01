Balanço do Programa Parceria aponta 9 mil famílias beneficiadas com obras no Recife desde 2021

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Programa Parceria inicia 2025 com o balanço de 9.030 famílias beneficiadas por 3.894 obras desde 2021, em diversas áreas do Recife. Iniciativa da Prefeitura do Recife, o Programa é desenvolvido pela Secretaria Executiva de Defesa Civil (Sedec), como parte da Ação Inverno.

O Parceria executa obras estruturadoras de pequeno e médio porte, com o objetivo de reduzir os pontos de risco e desastre na cidade, além de promover melhorias nas condições das habitações dos moradores. O Programa tem esse nome porque as obras são realizadas em parceria pela Defesa Civil e os moradores, que fornecem a mão de obra.

OBRAS REALIZADAS

São realizadas obras de drenagem, muros de contenção, escadarias, melhoria habitacional, recuperação de alvenaria, recuperação de coberta, recuperação de piso, pequena recuperação de laje, viga e pilar, além de outras. Neste sábado (18), com a presença do prefeito em exercício, Victor Marques, foi entregue a intervenção realizada na Rua Padre Cícero, no Alto do Maracanã, bairro de Dois Unidos.

"É um prazer muito grande ver a conclusão de mais uma obra do Programa Parceria. Quando a Prefeitura e a população trabalham juntas pelo bem da cidade, o resultado é esse. O Parceria é uma forma simples, mas efetiva de levar melhorias para muito mais pessoas que precisam e ampliar o alcance do trabalho da Prefeitura. De um lado, a gente consegue chegar com mais segurança e qualidade de vida pra um número muito maior de famílias. Por outro, a comunidade passa a dar mais valor, e cuida com muito mais carinho daquele lugar. Porque as pessoas não só viram a obra acontecer, mas participaram diretamente da construção dela", afirmou Victor Marques.

Na Rua Padre Cícero, a intervenção foi feita em alvenaria armada, numa área de 28 metros quadrados, beneficiando duas famílias que moram no local. “Novamente superamos a meta do Parceria no ano passado, finalizando 1.212 obras que beneficiaram mais de 2400 famílias. Com o Programa, fornecemos projeto, material e orientação técnica e social para intervenções em áreas planas e morros, enquanto a população entra com a mão de obra”, atesta o secretário executivo de Defesa Civil do Recife, coronel Cássio Sinomar.

Para Gilvânia Oliveira dos Santos, de 55 anos, as intervenções realizadas pelo Programa Parceria foram uma mudança de vida. Ela, que vive em uma das casas beneficiadas, cogitou se mudar do local. "Eu não tinha nem muito gosto com nada, queria vender a casa para sair daqui, e também não via como ia ser feito. Aí começou a chegar material, tudinho direitinho e a obra tá aqui. Foi o maior presente que eu ganhei, graças a Deus", compartilhou ela.

O senhor Odézio de Paula, de 67 anos, morador da outra casa que recebeu as intervenções, vive na região há quase 40 anos e também está muito satisfeito com a reforma realizada. "Estou feliz da vida. Dá pra emocionar. Isso aqui era um caos, e agora tenho mais segurança e conforto, porque o serviço foi bem executado e a fiscalização muito boa", falou.

OBRAS EM ANDAMENTO

Há ainda 249 obras em andamento. Os serviços realizados no Programa Parceria incluem tratamento de encostas com soluções técnicas de rip rap, tela argamassada e alvenaria armada; melhoria de infraestrutura com implantação de acessos, microdrenagem e corrimão; e melhorias habitacionais (fossa séptica, revestimentos e recuperação de paredes).

O Programa Parceria foi a primeira iniciativa do Nordeste, e a quinta do Brasil em mais de 30 anos de premiação, a ganhar o Pergaminho de Honra da ONU-Habitat. O prêmio reconhece contribuições extraordinárias na área de assentamentos humanos e habitação, destacando a situação das pessoas que vivem na pobreza, ou que foram deslocados de seus territórios. A premiação inclui também contribuições no campo do desenvolvimento, incluindo a melhoria da vida urbana, o fornecimento de moradias e, com destaque, a atenção aos mais vulneráveis.