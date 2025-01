Incêndio atinge apartamento em Jaboatão dos Guararapes neste domingo (19)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco afirmou que as equipes atuaram no controle das chamas, que ficaram restritas a um único cômodo

Um incêndio atingiu um apartamento em Jardim Piedade, Jaboatão dos Guararapes, na manhã deste domingo (19). Não houve registro de vítimas, mas o prédio precisou ser evacuado como medida de segurança.

Acionado às 7h, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) enviou três viaturas ao local para o atendimento da ocorrência. Em nota, a corporação afirmou que as equipes atuaram no controle das chamas, que ficaram restritas a um único cômodo.

A nota destaca, ainda, que “após a extinção do incêndio e a realização do rescaldo, a Defesa Civil do município foi acionada para realizar a avaliação da estrutura do imóvel”.