Debate da Super Manhã: especialistas discutem desafios no acolhimento de pessoas em situação de rua

Em 2023, a Prefeitura da Cidade do Recife, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas Sobre Drogas, divulgou o Censo da População de Rua, construído em conjunto com a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

O documento serve como um guia para otimizar os serviços e políticas públicas voltadas para a população que vive em situação de rua.

Na ocasião, a cidade do Recife tinha 1.806 pessoas em situação de rua, sendo 1.443 nas ruas no momento da contagem e 363 acolhidas em algum equipamento institucional.

Do total, 76% são homens, 80% pretos e pardos, 80% são adultos em idade economicamente ativa (15 anos ou mais, de acordo com o IBGE).

O pesquisador Humberto Miranda, professor de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e coordenador do Censo Pop Rua, no Debate da Super Manhã, na Rádio Jornal, nesta segunda-feira (20), externaliza a preocupação com o cenário atual tanto no Recife, quanto no estado de Pernambuco.

"O cenário é desafiador, nosso trabalho aponta mais de 1.800 pessoas vivendo nas ruas do Recife. Há uma segunda pesquisa que vamos lançar no mês que vem, que fala sobre as crianças e adolescentes em situação de rua no estado”.

“O estado nos preocupa muito e o que percebemos é o seguinte: onde o desenvolvimento econômico está, as pessoas em situação de rua estão. Então precisamos repensar esse desenvolvimento, que não pode ser um desenvolvimento neoliberal, ou seja, que só pensa em lucro, mas precisamos pensar nas pessoas", completa.

A Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas Sobre Drogas de Pernambuco apresenta avanços na expansão do trabalho no estado. Enquanto em 2023 o orçamento anual da pasta foi de R$ 26 milhões, no ano de 2024 o valor atingiu R$ 85 milhões.

Os valores são investidos, principalmente, na implementação e otimização dos Centros POP, espaço de atendimento oferecido às pessoas em situação de rua, com a finalidade de assegurar serviços e atendimentos, como alimentação, higiene e provisão de documentação.

Além disso, a Secretaria de Assistência Social investe na ampliação das equipes de abordagem social, de forma que evite a sobrecarga das equipes dos Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

“Na dificuldade dos municípios, com pouco recurso para assistência social, normalmente se tirava esses valores dos Creas, que já têm equipes pequenas para uma demanda gigantesca”, explica o titular da pasta, Carlos Eduardo Braga Farias.

“Hoje o Governo do Estado fomenta para os municípios um recurso mensal para que eles também tenham suas equipes específicas para acolhimento de pessoas em situação de rua”, completa.

Outros atores de ressocialização

Além do poder público, instituições como igrejas também atuam no processo de ressocialização das pessoas em situação de rua. A Casa do Pão, entidade de assistência à população em situação de rua e pessoas em vulnerabilidade social ligada à Arquidiocese de Olinda e Recife, atua com esse objetivo.

"Fechamos o ano de 2024 com mais de 100 mil refeições oferecidas pela Casa do Pão, nós sonhamos com o dia em que não vamos mais ofertar comida porque não vai precisar. Trabalhamos com esse objetivo", comenta Aerton Carvalho, diácono permanente da Arquidiocese de Olinda e Recife e diretor da Casa do Pão.

O diácono compartilha que, para 2025, a entidade firmou parceria com a graduação em Gastronomia na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) para colaborar com a produção da alimentação e trabalho na cozinha e em outras áreas do serviço.