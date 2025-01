Governo do Estado assina ordem de serviço para construção do Complexo de Polícia Científica de Caruaru e acordo de cooperação técnica com a PRF

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Essas ações fazem parte do Juntos pela Segurança e fortalecem a infraestrutura policial do Estado e o trabalho em conjunto entre órgãos

Nesta segunda-feira (20), o governo de Pernambuco anunciou um reforço na segurança pública, através da ordem para o início das obras do Complexo de Polícia Científica de Caruaru e Termo de Cooperação Técnica com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). As assinaturas aconteceram durante a reunião semanal do programa Juntos pela Segurança, na sede da Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional (Seplag), no Recife.

“Dois atos importantes foram assinados hoje para impulsionar a segurança pública do nosso Estado com investimentos em infraestrutura e para intensificar a integração entre o Governo do Estado e a PRF. A criação de uma das maiores estruturas de Polícia Científica do interior de Pernambuco marca a retomada de uma obra estratégica para a segurança. As ações reforçam o programa Juntos pela Segurança, que avança para devolver a paz social a todos os pernambucanos”, destacou a governadora Raquel Lyra.

Conheça as novidades

Paralisado desde 2013, o projeto do Complexo foi impulsionado após uma revisão das prioridades da infraestrutura na segurança do Estado. Previsto para ser concluído em 420 dias corridos, a obra vai agilizar as investigações, descentralizando os serviços de perícia, como balística e toxicologia.

No Agreste, o Complexo deve abrigar unidades do Instituto de Criminalística (IC), Instituto Médico Legal (IML) e Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB).

“Com a sua conclusão, conseguiremos reduzir o tempo de resposta das investigações e melhorar o atendimento à população, oferecendo ainda mais eficiência em tempo ágil na realização de exames periciais que são essenciais para as investigações policiais", afirmou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

Já a formalização do Acordo de Cooperação Técnica com a PRF busca o compartilhamento de bancos de dados, fortalecendo as ações de segurança pública e segurança viária no Estado, além de contribuir para o desenvolvimento do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e das políticas nacionais de segurança pública e defesa social.

O superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco, Alexandre Rodrigues da Silva, explica que o acordo é a troca do sistema Alerta Brasil, da PRF, por sistemas da SDS, garantindo o compartilhamento de informações de câmeras, como placas de veículos, em tempo real.

“O Alerta Brasil é um sistema da PRF de monitoramento de veículos e vamos utilizar alguns sistemas da SDS em contrapartida, que são sistemas de informações de ocorrências e, cruzando isso, com certeza vamos ter ainda mais eficácia, tanto a PRF quanto a SDS. No momento da assinatura a gente já faz a integração, as áreas de inteligência vão conversar e disponibilizar as senhas para que as equipes tenham acesso a essas informações”, disse Rodrigues.

De acordo com o secretário de Defesa Social, com o compartilhamento de informações entre a PRF e a segurança estadual, será possível enfrentar a criminalidade a violência no trânsito, além de contribuir com o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS)