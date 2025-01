Geraldão é concedido à iniciativa privada e deve receber investimento de R$ 230 milhões

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Prefeitura do Recife anunciou, nesta terça-feira, 21, que o Complexo Multiuso Geraldo Magalhães, o Geraldão, foi concedido à iniciativa privada. A empresa Revee Real Estate Venues & Entertainment Participações S.A. assumirá a gestão do equipamento público.

Segundo a Prefeitura, a empresa venceu o leilão com uma oferta de R$ 3,045 milhões. A partir de agora, ela será responsável pela gestão, operação, manutenção, exploração e execução de obras e serviços de engenharia do Complexo, localizado na Imbiribeira, Zona Sul da cidade.

O contrato terá duração de 35 anos e assegura que o acesso à área do complexo continuará livre. Além disso, as atividades das escolinhas esportivas gratuitas da Secretaria de Esportes do Recife, que acontecem nas quadras poliesportivas, quadra de areia e piscinas, serão mantidas.

Com a formalização do contrato, a concessionária fará investimentos de R$ 228 milhões, dos quais R$ 19 milhões serão destinados à modernização do Complexo e R$ 209 milhões à manutenção ao longo do período contratual.

Captação de receitas com eventos

No modelo de concessão, a Prefeitura do Recife não terá contrapartidas financeiras. A empresa será responsável pela captação de receitas, que virão da locação do espaço para eventos como feiras, congressos, bares e restaurantes, academias, lojas esportivas, estacionamento e exploração publicitária.

Além disso, a empresa vencedora poderá explorar a venda do Naming Rights do equipamento, permitindo a associação do nome do Geraldão a um patrocinador privado, como ocorre em arenas esportivas no Brasil e no exterior.

