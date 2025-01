Queda de elevador: filho lamenta falta do uso de EPIs após morte do pai no Centro do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A morte de Antônio Apolinário dos Santos, 55, técnico de manutenção de elevadores com mais de dez anos de experiência comoveu trabalhadores e deixou a sua família estarrecida. O homem despencou no poço de um elevador, da altura do 14º andar de um prédio no bairro de Santo Antônio, no Recife, na terça-feira (21). Nesta quarta (22), familiares estiveram no IML, na área central, para fazer a liberação do corpo, e revelaram a tristeza da perda de Antônio, que estava prestes a ser avô.

À reportagem do JC, o filho de Antônio, Irineu Apolinário, revelou com tristeza que o pai morreu no momento em que a família se preparava para a chegada de dois bebês, netos de Antônio. Visivelmente abalado, ele confessou que não sabia por que o pai não estava com os materiais de proteção, e que viu apenas em vídeo que a falta dos EPIs. "Não sei porque não estava de EPI. 15 anos trabalhando (na mesma função)", lamentou.

A tragédia chegou em um momento delicado para a família. Antônio estava prestes a se tornar avô de duas crianças, já que tanto sua nora quanto sua filha estão grávidas.

O QUE ACONTECEU

Antônio realizava um serviço de manutenção no Edifício Brasília, localizado na Rua Siqueira Campos, quando caiu. Carlos Felipe, técnico em prótese dentaria, que trabalha no prédio, contou que, momento do acidente, tentou com colegas segurar a vítima antes da queda.

"O pessoal do décimo terceiro andar, os homens mais próximos, foram lá tentar ajudar ele". Explicou o técnico, dizendo que foi possível ouvir o pedido de socorro do senhor de 55 anos.

De acordo com testemunhas, Antônio trabalhava sozinho no momento da queda e não estaria utilizando todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) obrigatórios para a atividade. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para retirar o corpo da vítima, que foi levado ao Instituto de Medicina Legal (IML). A Polícia Civil abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do acidente.

FISCALIZAÇÃO

O Conselho Regional dos Técnicos Industriais, que fiscaliza e orienta técnicos industriais registrados, enviou representantes ao local para averiguar possíveis falhas na segurança.

Em nota o CRT-03 declarou nas primeiras constatações que o termo de responsabilidade foi emitido e farão uma análise mais detalhada para um relatório definitivo.

"A constatação preliminar é que havia um técnico industrial responsável pela atividade, cujo Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) foi emitido para sua devida execução. Após análise detalhada, será emitido relatório definitivo sobre esta diligência".

O Ministério Público do Trabalho (MPT) em Pernambuco instaurou, na manhã desta quarta-feira (22), procedimento para investigar acidente. Serão apurados os fatores que concorreram para o acidente, bem como o possível descumprimento de normas de prevenção e segurança ocupacional.

DENÚNCIAS

Irregularidades trabalhistas podem ser comunicadas ao MPT em Pernambuco por meio do serviço de denúncias, disponibilizado no site do MPT em Pernambuco ou no aplicativo MPT Pardal, disponível para smartphones com sistemas Android e iOS. O órgão ministerial reforça que as denúncias podem ser feitas de forma anônima e sigilosa, destacando a importância do detalhamento das informações para que seja possível a apuração dos fatos noticiados.