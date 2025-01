Cantor pernambucano MC Rafinha, fenômeno do funk romântico, morre aos 24 anos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O cantor e compositor pernambucano MC Rafinha, conhecido nacionalmente pela música "Escreve aí, doutor", faleceu nesta quarta-feira (22) aos 24 anos.

O artista, cujo nome de batismo era Raul Barros Cordeiro, estava internado no Hospital da Restauração, no Recife, após sofrer um grave acidente de moto na última segunda-feira (20).

De acordo com uma nota divulgada em seu perfil oficial, MC Rafinha encontrava-se em coma devido às lesões causadas pelo acidente, mas não resistiu e veio a óbito na tarde de ontem.

Último adeus



A despedida de MC Rafinha será realizada na manhã desta sexta-feira (24), no Cabo de Santo Agostinho, município da Região Metropolitana do Recife, onde o cantor nasceu, cresceu e vivia.

O velório terá início às 9h na Igreja Batista de Ponte dos Carvalhos, e o enterro está marcado para as 10h no Cemitério Santo Estevão, também no bairro de Ponte dos Carvalhos.

Em um gesto de solidariedade, a família atendeu a um pedido do artista e autorizou a doação de seus órgãos.

Carreira

MC Rafinha ganhou projeção nacional com o hit "Escreve aí, doutor", que ultrapassou 53 milhões de visualizações no YouTube, consolidando seu nome no cenário do funk romântico. Sua trajetória artística começou em parceria com a produtora GR6 Explode, responsável por lançar diversos sucessos no gênero.

Após um período afastado da música, Rafinha planejava seu retorno aos palcos em 2025. Ele vinha compartilhando em suas redes sociais detalhes sobre os preparativos para sua nova fase na carreira.

Homenagens e comoção



A morte de MC Rafinha gerou grande comoção entre amigos, fãs e familiares. Nas redes sociais, milhares de mensagens de homenagem destacaram sua humildade, carisma e a paixão que tinha pela música.

"Era um menino bom, doce, que nunca fez mal a ninguém. Gostava de ter amigos e falava de amor em suas músicas", declarou emocionada a mãe do cantor em entrevista à TV Jornal.