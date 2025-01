GAC-PE reabre vagas para novos voluntários e realiza workshop nesta sexta

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Programa do GAC-PE busca auxiliar crianças com câncer e seus familiares, por isso a importância da inscrição de voluntários até o dia 31 de janeiro

O Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer em Pernambuco (GAC-PE) disponibilizou 30 vagas para voluntários em Pernambuco. Os trabalhos são voltados para refeitório, ambulatórios, enfermarias e nas brinquedotecas da instituição.

As inscrições para se voluntariar no GAC-PE estão disponíveis no site oficial do GAC. É preciso preencher o cadastro no site ou enviar uma mensagem para o Whatsapp da instituição, no telefone (81) 9 9975-5118. É possível se inscrever até o dia 31 de janeiro.

Nesta sexta (24), o grupo realizará uma reunião com seus voluntários para uma manhã de palestras e capacitações.

Sobre o Programa

O programa de voluntários do GAC-PE conta com 120 talentos, atualmente, e seguem apoiando crianças com câncer e familiares em Pernambuco.

“A carga horária é de quatro horas semanais. É importante que os voluntários saibam o lugar de altíssima relevância que ocupam na instituição. Sempre foi um desejo deles a busca pelo conhecimento e este programa está baseado na capacitação constante. Nossa missão é garantir um tratamento humanizado, reduzindo as angustias de quem enfrenta o câncer”, explica a coordenadora do voluntariado, Carla Paz.

A programação desta sexta-feira conta com apresentação de resultados dos estudos realizados pela e produzidos pela equipe em 2024. Além disso, também ocorrerão discussões sobre o trabalho voluntário corporativo e individual, além de outras temáticas, como o Janeiro Branco, mês de conscientização dos cuidados com a saúde mental.

Serviço

Dia: 24/01 (sexta-feira)

Horário: a partir das 8h

Local: Auditório do GAC-PE (Rua Arnóbio Marques, 310 – Santo Amaro) – Hospital Universitário Oswaldo Cruz, portão C.