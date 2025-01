Golpe: prefeitura alerta para venda ilegal de imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Criminosos estão aplicando golpe na cidade de Petrolina, em Pernambuco, simulando a venda de imóveis do Programa Minha Casa, Minha Vida

Com o aumento da quantidade de golpes, a prefeitura de Petrolina, no Sertão pernambucano, decidiu tomar medidas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Sustentabilidade (Sedurbhs), para alertar a população sobre as ações criminosas.

Segundo a gestão municipal, golpistas estão anunciando a venda de imóveis habitacionais e exigem pagamentos impróprios para iniciar o cadastro das pessoas no Programa Habitacional Minha Casa, Minha Vida (MCMV), do Governo Federal.

A secretaria reafirma à população que para realizar o cadastro habitacional, tanto em zonas urbanas quanto rurais no programa Minha Casa Minha Vida, não é necessário efetuar pagamento algum, visto que todo processo de cadastramento realizado no município é gratuito.

Imagem de casas Minha Casa Minha Vida - Divulgação

A orientação da prefeitura é que, ao perceber uma cobrança, seja ela de qualquer valor, para cadastro no programa habitacional, a pessoa busque a uma Delegacia da Polícia Civil e formalize um registro de ocorrência, denunciando os golpistas.

Vale lembrar que as inscrições para o Minha Casa Minha Vida ainda não estão acontecendo em Petrolina. Atualmente, os projetos estão em fase de aprovação de propostas, por isso, ainda passarão pela seleção do Ministério das Cidades.

É previsto que durante o primeiro semestre de 2025, sejam iniciados os processos para participar do programa.

