Concurso público para a Câmara Municipal de Paulista é suspenso por determinação da Procuradoria

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Câmara Municipal do Paulista anunciou, nesta sexta-feira (24), a suspensão do concurso público que estava programado para ocorrer no próximo sábado (25).

A interrupção foi determinada pela Procuradoria da Casa Legislativa, que solicitou a suspensão do certame por razões ainda não detalhadas.

De acordo com uma nota oficial divulgada pela Câmara, a empresa responsável pela organização do concurso já foi notificada sobre a decisão. A Casa Legislativa assegurou que está conduzindo uma investigação para esclarecer os motivos que levaram à suspensão, prometendo divulgar os resultados de forma transparente à população.

Ainda não há previsão para a remarcação das provas.

Nota oficial da Câmara Municipal



Na nota, a Câmara Municipal destacou seu compromisso com a legalidade e a ética, reiterando que os fatos estão sendo analisados de maneira criteriosa.

Além disso, a instituição garantiu que todas as etapas necessárias serão realizadas para que o concurso seja retomado de forma segura e no menor tempo possível.

Confira o comunicado na íntegra:

A Câmara Municipal do Paulista informa à população que, por determinação da Procuradoria, o concurso público previsto para ser realizado amanhã, dia 25 de janeiro de 2025, foi oficialmente suspenso.

A empresa contratada para a execução do certame já foi devidamente notificada através dos meios legais e está ciente da suspensão.

Destacamos que a Câmara Municipal está empenhada em apurar com rigor os fatos que levaram à suspensão do referido concurso. Todas as informações serão investigadas de maneira criteriosa, e os resultados da apuração serão divulgados à população com total transparência, reafirmando o compromisso desta instituição com os princípios da legalidade, ética e respeito ao interesse público.

Reiteramos que a Câmara Municipal seguirá todos os trâmites legais necessários para garantir que o concurso público seja realizado em tempo hábil, com o objetivo de atender às necessidades do município e de sua população.

Agradecemos pela compreensão e reforçamos o compromisso de manter a população informada sobre os próximos passos.

Câmara Municipal do Paulista

Paulista-PE, 24 de janeiro de 2025



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />