Mapeamento detecta áreas de risco em Paulista para elaboração de plano municipal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Prefeitura de Paulista concluiu, no último dia 24 de janeiro, a última etapa da elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR). A iniciativa foi realizada entre os dias 13 e 24 e conduzida por pesquisadores do Serviço Geológico do Brasil (SGB), em parceria com a Defesa Civil.

A equipe utilizou drones para mapear residências e avaliar barreiras próximas às habitações para identificar as áreas de risco nos níveis 3 e 4, com o objetivo de ser um instrumento de planejamento urbano e prevenir desastres no município. Foram observados os locais mais suscetíveis a riscos como deslizamentos e inundações.

Nos morros, as atividades foram concentradas nos bairros da Mirueira, Jardim Paulista Alto, Arthur Lundgren II, Vila Torres Galvão, Maranguape I e Fragoso. Já nas áreas de alagamento, foram mapeados o Loteamento Conceição, Pau Amarelo, Janga, Paratibe, Maranguape I e II, Jardim Velho, Maria Farinha, Engenho Maranguape, Jaguarana e Jaguaribe. Também foram identificadas áreas de avanço do mar em Maria Farinha, Janga, Pau Amarelo e Conceição.

Após o mapeamento, o SGB vai elaborar um relatório técnico detalhado, classificando as áreas em níveis de risco médio, alto e muito alto.

O documento vai servir como base para o desenvolvimento do plano e execução dos projetos de infraestrutura e saneamento, além de subsidiar a captação de recursos do Governo Federal para a implementação de medidas que protejam a população em situações de eventos extremos.

“O mapeamento é uma ferramenta indispensável para garantir a segurança e a qualidade de vida dos nossos cidadãos. Ele permitirá identificar as necessidades prioritárias e buscar apoio para a execução de intervenções que minimizem os impactos de possíveis desastres naturais”, destacou Cintia Silva, coordenadora da Defesa Civil do Paulista.