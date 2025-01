Chuvas em Pernambuco: veja onde mais choveu no Grande Recife e outras regiões nas últimas 24h

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pernambuco enfrenta chuvas intensas desde a noite de domingo (26), o que levou a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) a emitir alerta de estado de atenção.

O cenário de instabilidade no estado de Pernambuco foi causado por um sistema meteorológico conhecido como vórtice ciclônico de altos níveis, que está impactando várias áreas. A Apac alertou que as chuvas previstas para a Região Metropolitana do Recife (RMR) e as Zonas da Mata Norte e Sul podem ter intensidade moderada a forte.

As chuvas já causaram acúmulos significativos nas últimas 12 horas, com algumas cidades registrando mais de 50 mm de precipitação. De acordo com a previsão, o tempo continuará instável durante a noite de domingo (26) e ao longo desta segunda-feira (27).

Municípios mais atingidos pelas chuvas

Moreno foi a cidade com o maior acumulado de chuvas nas últimas 24 horas, registrando 101,25 mm, conforme dados da Agência.

Outras cidades também enfrentaram elevados índices de precipitação, com destaque para Vicência, São Vicente Férrer e Araçoiaba.

Confira a lista das dez cidades mais atingidas:

Moreno: 101,25 mm



Vicência: 90,53 mm



São Vicente Férrer: 90,03 mm



Araçoiaba: 88,11 mm



Aliança: 86,89 mm



Moreno: 84,17 mm



Itambé: 80,22 mm



Vicência: 76,31 mm



Ribeirão: 68,98 mm



Gameleira: 66,72 mm

Cuidados

A Apac recomenda que a população se mantenha atenta aos alertas meteorológicos e siga as orientações da Defesa Civil, especialmente em áreas com risco de alagamentos e deslizamentos.

Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil de Pernambuco pelos números 199 ou (81) 3181-2490.

Com a previsão de continuidade das chuvas, é fundamental que a população evite transitar por áreas de risco e permaneça informada sobre as condições climáticas.