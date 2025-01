Chuvas no Recife: veja onde há pontos de alagamento nesta segunda (27)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Região Metropolitana do Recife (RMR) amanheceu em estado de atenção devido às chuvas intensas que atingem a região desde o final de semana.

A Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) divulgou o alerta para precipitações moderadas a fortes neste domingo (26), com acumulados que podem ultrapassar os 50 mm em algumas áreas, o que aumenta o risco de alagamentos e transtornos.

De acordo com a Apac, as condições climáticas estão sendo influenciadas por um sistema meteorológico chamado 'vórtice ciclônico de altos níveis', que tem deixado o tempo instável em Pernambuco.

Pontos de alagamento monitorados pela CTTU

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) divulgou os pontos mais afetados por alagamentos na capital pernambucana, onde o tráfego de veículos está comprometido. Confira os trechos:

Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, próximo à entrada da Rue Jean Emile Favre.



Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nas imediações da Tambaí Veículos.



Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2100, sentido subúrbio.



Avenida Abdias de Carvalho no cruzamento com a Avenida do Forte, nas proximidades da Chesf.

Motoristas e pedestres devem evitar esses locais, priorizando rotas alternativas para minimizar riscos.

Regiões sob maior atenção

Além do Recife e sua região metropolitana, a Apac destacou que as Zonas da Mata Norte e Sul também estão no perímetro do alerta, com previsão de chuvas que podem gerar impactos moderados a altos.

Por isso, a população dessas áreas deve se manter informada sobre as atualizações meteorológicas e adotar medidas preventivas.

Contato com a Defesa Civil

Em situações de emergência, como deslizamentos de barreiras, alagamentos severos ou outras ocorrências, a população pode acionar a Defesa Civil de Pernambuco por meio do número 199 ou pelo telefone (81) 3181-2490.

