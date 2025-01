RioMar Recife promove ação solidária para arrecadação de materiais escolares

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A campanha de volta às aulas do RioMar Recife entra em sua reta final com uma ação solidária de arrecadação de materiais escolares. A iniciativa segue até a próxima sexta-feira, 31 de janeiro, e tem como objetivo beneficiar crianças de instituições localizadas nos bairros do entorno do shopping, como Pina e Brasília Teimosa.

Realizada em parceria com o Instituto JCPM de Compromisso Social, a ação convida os visitantes a contribuir com doações de materiais escolares novos ou usados em bom estado. O ponto de coleta está localizado no Piso L1, próximo à loja Americanas.

Como participar



Entre os itens que podem ser doados estão cadernos, estojos, papéis A4, lápis grafite, borrachas, tesouras sem ponta, lápis de cor, hidrocores, réguas, canetas, mochilas escolares, lancheiras, entre outros.



Facilitando o retorno às aulas



A campanha de Volta às Aulas do RioMar Recife já é uma tradição no mês de janeiro, período em que muitas famílias estão renovando matrículas escolares, adquirindo uniformes e comprando os materiais necessários para o novo ano letivo.

Toda a programação, incluindo os serviços disponíveis e o horário de funcionamento do RioMar Recife, pode ser acessada pelo aplicativo oficial do shopping, disponível para download gratuito em dispositivos iOS e Android. A plataforma oferece funcionalidades como mapa interativo das lojas, pagamento de estacionamento e conteúdos informativos.