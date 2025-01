Após fortes chuvas, prefeito de Vicência fala em 'cenário de guerra' e pede ajuda para o município

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em vídeo, o gestor pede solidariedade e mostra imagens da destruição causada pelas chuvas na cidade da Zona da Mata Norte do estado

O prefeito de Vicência, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, Eder Waltter, divulgou um vídeo na manhã desta terça-feira, 28, pedindo ajuda para a cidade, que sofre com enchentes e alagamentos devido às fortes chuvas da última madrugada.

O município registrou 90.1 mm de chuva nesta segunda-feira, o maior índice pluviométrico da Zona da Mata, segundo o último boletim da Agência Pernambucana de Águas e Climas (APAC). O prefeito diz que, apenas na madrugada de segunda para terça, foram 72 mm acumulados, o esperado para todo o mês de janeiro.

No vídeo, publicado no Instagram, o gestor fala em ‘cenário de guerra’ e ‘caos total’ enquanto mostra imagens de casas com água na altura das janelas, móveis destruídos e arrastados pelas águas, ruas tomadas por lama e árvores caídas em estradas.

“As famílias não tiveram tempo para salvar exatamente nada. Mal tiveram tempo de sair de suas casas”, relata Waltter.

O prefeito pede a solidariedade aos vicencianos e a todos que puderam ajudar o município.

O Governo de Pernambuco informou que a governadora Raquel Lyra está em contato com o prefeito de Vicência na manhã desta terça-feira.

Também foi informado que o governo está reunindo todas as ações que estão sendo executadas e que equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Assistência Social já estão atuando no município.