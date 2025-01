Chuvas Recife: nas últimas 24h choveu 80% do que era esperado para o mês de janeiro inteiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pernambuco vem enfrentando chuvas intensas desde a noite de domingo (26), o que levou a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) a emitir alerta de estado de atenção. Só nas últimas 24h choveu, no Recife, 80% do que era esperado para o mês de janeiro inteiro.

De acordo com a Apac, a média histórica para este mês, na capital pernambucana, é de 98,2mm. Mas nas últimas 24h choveu 79,8mm, dado expressivo para um curto espaço de tempo.

"O maior volume registrado pelos pluviômetros daqui do Recife, com relação as chuvas que vem ocorrendo [desde o início do mês de janeiro], são de 194,9mm. Então, um volume bem superior ao que está previsto para médica histórica para o mês", informou o tenente-coronel George Vitoriano, Gerente de Gestão de Riscos da Defesa Civil do Estado, em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal.

Vicência, Brejo da Madre de Deus e Limoeiro

Segundo o coronel George, outras regiões, em Pernambuco, também foram afetas pelas fortes chuvas, entre elas: Vicência, na Mata Norte, Brejo da Madre de Deus, no agreste pernambucano e Limoeiro, também no agreste.

No município de Vicência, foi registrado um deslizamento de solo, que afetou um muro e algumas residências, mas sem vítimas fatais, segundo o coronel. Estima-se, de acordo com os dados repassados pela Defesa Civil do município, que cerca de 200 pessoas estão desalojadas, aproximadamente, 60 famílias.

"No município de Vicência, a média histórica para o mês de janeiro é de 53mm de chuva. A cidade, no pluviômetro automático registrou 78mm. Então, choveu praticamente 45%, quase 50% a mais do que era previsto para chover durante o mês de janeiro", afirmou.

"Nós estamos em contato com a coordenaria da Defesa Civil do município de Vicência. As equipes estão municipais já vem desenvolvendo ações de atendimento a população, principalmente, nas áreas mais afetadas", complementou.

Após fortes chuvas, prefeito de Vicência fala em 'cenário de guerra' e pede ajuda para o município; veja imagens

Já em Brejo da Madre de Deus, também foi registrado um deslizamento de solo, mas sem vítimas. Segundo o município, três pessoas estão desalojadas. Mesma situação ocorreu em Limoeiro, colapso de parte de um muro, mas sem vítimas fatais.

Cuidados e orientações

Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil de Pernambuco pelos números 199 ou (81) 3181-2490 ou nos respectivos municípios abaixo:

Contatos para eventuais emergência no Recife

Defesa Civil: 0800.081.3400;

CTTU: 0800.081.1078;

Samu: 192;

Emlurb: 156;

Bombeiros: 193.

Defesa Civil de Olinda

Em qualquer emergência contate: 0800 081 0060.

Defesa Civil de Paulista

Ligue 153;

Contate o Órgão pelo Whatsapp, através do número: 81 99784-0270.

Defesa Civil de Camaragibe

Ligue 153;

Ou entre em contato com os seguintes números: 2129-9564 / 99945-3015.

Defesa Civil de Jaboatão

Ligue 0800 281 2099 / 99195-6655.

Com a previsão de continuidade das chuvas, é fundamental que a população evite transitar por áreas de risco e permaneça informada sobre as condições climáticas.