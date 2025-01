Chuvas: veja onde mais choveu no Grande Recife e outras regiões nas últimas 12h

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pernambuco enfrenta chuvas intensas desde a noite de domingo (26), o que levou a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) a emitir alerta de estado de atenção.

Segundo a Agência, o sistema meteorológico responsável por essas chuvas é um distúrbio ondulatório de leste, que se forma no oceano e se desloca para os estados da Paraíba e Pernambuco, com pancadas de chuvas, muitas vezes acompanhadas de trovoadas.

De acordo com a Apac, as chuvas devem continuar durante toda esta terça-feira (28).

Municípios mais atingidos pelas chuvas

Segundo a Agência, a cidade de Olinda, especificamente, no bairro de Jardim Fragoso foi um dos locais onde mais choveu nas últimas 12h, atingindo 78,96mm. Em segundo, vem a cidade do Recife, com 75,35mm. Já Itapissuma, atingiu 74,39mm, no bairro de Botafogo.

Confira as dez localidades mais atingidas:

Olinda - 78,96 mm (Jardim Fragoso)

Recife - 75,35 mm

Itapissuma - 74,39 mm (Botafogo)

Vicência - 74,08 mm (Escola Luiz Maranhão)

Recife - 73,25 mm (Universidade Federal Rural de Pernambuco)

Recife - 72,6 mm (Lagoa Encantada - Cohab)

Recife - 69,28 mm (Torreão)

Recife - 68,8 mm (Compesa - Alto Da Esperança)

Olinda - 68,49 mm (Tabajara)

Igarassu - 67,89 mm (Cruz de Rebouças)

Atenção aos cuidados em caso de emergência

A Apac recomenda que a população se mantenha atenta aos alertas meteorológicos e siga as orientações da Defesa Civil, especialmente em áreas com risco de alagamentos e deslizamentos.

Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil de Pernambuco pelos números 199 ou (81) 3181-2490.

Contatos para eventuais emergência no Recife

Defesa Civil: 0800.081.3400;

CTTU: 0800.081.1078;

Samu: 192;

Emlurb: 156;

Bombeiros: 193.

Defesa Civil de Olinda

Em qualquer emergência contate: 0800 081 0060.

Defesa Civil de Paulista

Ligue 153 ;

; Contate o Órgão pelo Whatsapp, através do número: 81 99784-0270.

Defesa Civil de Camaragibe

Ligue 153 ;

; Ou entre em contato com os seguintes números: 2129-9564 / 99945-3015.

Defesa Civil de Jaboatão

Ligue 0800 281 2099 / 99195-6655.

Com a previsão de continuidade das chuvas, é fundamental que a população evite transitar por áreas de risco e permaneça informada sobre as condições climáticas.