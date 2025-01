Pernambuco fica em 5º lugar no número de estudantes aprovados no Sisu 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com o alto índice de aprovações e a crescente adesão ao processo seletivo, o estado consolida-se como referência no cenário nacional

Pernambuco se destacou no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025, ocupando a 5ª posição no ranking nacional de estados com o maior número de estudantes aprovados.

O estado registrou 16.448 aprovações, consolidando sua posição entre os destaques do País no acesso ao ensino superior público.

De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) na segunda-feira (27), Pernambuco teve 158.000 inscrições para o processo seletivo, levando-se em conta que cada candidato podia escolher até dois cursos.

O Estado ofertou 16.523 vagas em instituições públicas de ensino superior, das quais restaram apenas 75 disponíveis, evidenciando a alta taxa de ocupação, que se alinha ao índice nacional de 97,4%.

O Sisu em números



Nesta edição, o Sisu recebeu a inscrição de 1.310.781 candidatos, um aumento de 3% em relação a 2024. No total, foram registradas 2.505.979 inscrições. Os participantes disputaram 261.779 vagas distribuídas em 6.863 cursos de 124 instituições públicas em todo o Brasil.

A nova regra de remanejamento prevista na Lei de Cotas foi um dos fatores que contribuiu para o aumento da eficiência do processo. Essa norma garante que vagas reservadas não preenchidas sejam redistribuídas inicialmente entre cotistas e, em seguida, para ampla concorrência, permitindo que 17.337 estudantes adicionais fossem aprovados na chamada regular.

Pernambuco no cenário nacional



Minas Gerais liderou o ranking de estados com maior número de aprovados (33.192), seguido por Rio de Janeiro (28.058) e São Paulo (13.585).

Pernambuco registrou uma ocupação expressiva das vagas oferecidas, refletindo o alto interesse de estudantes e a eficiência no preenchimento das oportunidades, resultado de ações como o remanejamento.

Matrícula e registro acadêmico



Os estudantes selecionados na chamada regular do Sisu 2025 devem realizar suas matrículas entre os dias 28 e 31 de janeiro. É importante que cada candidato observe os editais das instituições para verificar os procedimentos, documentos exigidos e locais de atendimento.