Raquel Lyra anuncia ações emergenciais após chuvas intensas no Estado de Pernambuco

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), as fortes chuvas devem continuar durante toda esta terça-feira (28)

Em meio às fortes chuvas que atingem Pernambuco desde a noite de domingo (26), a governadora Raquel Lyra (PSDB) anunciou, em um vídeo publicado nas redes sociais, as medidas emergenciais que estão sendo tomadas para minimizar os impactos nas áreas mais afetadas.

Segundo a governadora, cidades como Vicência, na Mata Norte, e Brejo da Madre de Deus, no Agreste pernambucano, foram fortemente impactadas pelas precipitações. “Liguei para prefeitos e solicitei ajuda humanitária, para garantir colchões e cestas básicas. Vamos trabalhar também na recuperação desses espaços”, declarou Raquel.

Ela informou que equipes da Defesa Civil e da Assistência Social já estão em campo, coordenando ações de resposta e prestando auxílio às famílias atingidas. Os desabrigados estão recebendo alimentos por meio das cozinhas comunitárias, e esforços continuam para atender à população de forma rápida e eficiente.

“Em caso de emergência, ligue para a Defesa Civil pelo 199. Nossa prioridade é proteger vidas e apoiar as comunidades. Estamos juntos com vocês”, enfatizou a governadora.

Chuvas atingem vários municípios



Segundo informações da Defesa Civil, 16 escolas em 12 municípios sofreram algum tipo de dano por conta das chuvas (João Alfredo, Limoeiro, Bom Jardim, Orobó, Recife, Condado, Caruaru, Moreno, Arcoverde, Camaragibe, Orobó e Machados). Como as aulas ainda não foram retomadas, nenhum estudante foi afetado.

De acordo com a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil do Estado (Sepdec), até o momento, há o registro de 404 pessoas afetadas pelas chuvas no município de Vicência. Destas, três tiveram ferimentos leves e duas precisaram ser encaminhadas a unidades de saúde do Recife. Desde o início da manhã, os profissionais de engenharia da pasta estão oferecendo suporte essencial à população afetada.

As equipes estão avaliando as áreas atingidas com o auxílio de drones, enquanto que o núcleo de ajuda humanitária realiza o levantamento dos danos para garantir a entrega de itens de emergência, como colchões e lençóis.

Alerta e cuidados



Raquel Lyra reforçou a importância de seguir as orientações da Defesa Civil e de acionar os números de emergência em casos de risco.

A Defesa Civil pode ser acionada pelos números 199 ou (81) 3181-2490.