Cerimônia marca posse de José Paulo Cavalcanti Xavier Filho como procurador-geral de Justiça do MPPE

José Paulo Cavalcanti Xavier Filho participou de cerimônia de posse nesta quarta-feira como o novo procurador-geral de Justiça (PGJ) do Ministério Público de Pernambuco (MPPE). Ele ocupará o cargo entre 2025 e 2027.

A cerimônia ocorreu no Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5), no Recife. A posse oficial já havia ocorrido no última dia 13 de janeiro.

O procurador-geral colocou como prioridade da gestão “o combate à violência urbana, especialmente à criminalidade organizada".

Ainda no discurso de posse, Cavalcanti Xavier que pretende unir forlas para "fazer com que o Brasil tenha a solução democrática consolidada... As instituições estão preparadas para manter e defender esse interesse maior da nação".

O secretário da Casa Civil, Túlio Vilaça, representou a governadora Raquel Lyra (PSDB) no evento. O prefeito do Recife, João Campos (PSB), marcou presença.

Atuação de José Paulo Cavalcanti Xavier Filho

Recifense de 50 anos de idade, José Paulo Cavalcanti Xavier Filho compõe o quadro do MPPE há 25 anos, tendo atuado em em promotorias cíveis e criminais e de Defesa da Cidadania.

Atuou como titular nas cidades de Ouricuri, Lagoa dos Gatos, Caruaru, Cabo de Santo Agostinho, Abreu e Lima e Recife.

Exerceu, ainda, a função de chefe de gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça de novembro de 2022 até janeiro deste ano.

Assessorou o Centro de Apoio Operacional da Atuação Criminal, integrou a Corregedoria Geral por três gestões e o Núcleo Integrado de Repressão ao Crime Organizado, atual Gaeco.

Como formação, é bacharel em direito e em administração de empresas pela Unicap e Universidade de Pernambuco (UPE), respectivamente, com pós-graduação em direito penal, processual penal e em gestão pública.

